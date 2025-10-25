Malaisie

Sommet à Kuala Lumpur : l'ASEAN ouvre une nouvelle ère

Les préparatifs du 47 e Sommet de l'ASEAN et des Sommets ASEAN+ sont entrés dans leur phase finale à Kuala Lumpur, en Malaisie, avec une série de réunions ministérielles tenues le 25 octobre.

>> Le Brésil souhaite devenir membre à part entière de l'ASEAN, selon le président Lula

>> Le Vietnam affirme son soutien aux priorités de la présidence malaisienne de l’ASEAN

>> Sommet de l’ASEAN : promouvoir l’intégration régionale et la croissance économique

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de la SOM ASEAN - Vietnam, Dang Hoàng Giang, a participé activement à la Conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM), aux réunions du Conseil de la Communauté politique - sécurité de l'ASEAN et du Conseil de coordination de l'ASEAN, ainsi qu'à la Réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l'Économie de l'ASEAN (AMM - AEM), qui ont réuni les ministres des Affaires étrangères et les chefs de délégation des pays membres, du Timor-Leste et du secrétaire général de l'ASEAN.

Dans un contexte international et régional marqué par des mutations rapides et complexes, les ministres ont souligné l'importance de ces sommets, qui se dérouleront du 26 au 28 octobre. Ils représentent une opportunité unique pour l'ASEAN de réaffirmer sa solidarité et son rôle central, tout en consolidant ses efforts pour l'édification d'une communauté inclusive et durable, tout en élargissant des partenariats afin de renforcer la résilience et l'autonomie stratégique de l'organisation pour une contribution accrue à la paix, à la sécurité et au développement régional.

L'adhésion prochaine du Timor-Leste en tant que 11e membre de l'ASEAN a été chaleureusement saluée. Les ministres ont réaffirmé leur soutien au pays dans la pleine satisfaction des critères d'adhésion et son intégration effective aux mécanismes de coopération.

Le ministre des Affaires étrangères du Timor-Leste a déposé l'instrument d'adhésion à la Charte de l'ASEAN et au Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), confirmant ainsi son engagement à respecter tous les principes, objectifs et obligations énoncés dans ces textes. Ce geste ouvre la voie à l'admission officielle du Timor-Leste au sein de l'ASEAN, prévue le 26 octobre.

Photo : VNA/CVN

Concernant la construction de la Communauté de l'ASEAN, les pays membres ont souligné l’importance de la mise en œuvre cohérente et efficace des plans stratégiques pour atteindre les objectifs de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045. Le développement inclusif et durable, l'intégration économique et la garantie du bien-être social constituent des piliers essentiels pour apporter des bénéfices tangibles aux citoyens de l'ASEAN.

Sur le plan politique et sécuritaire, fort des acquis du Plan directeur de la Communauté politique et sécuritaire de l'ASEAN (APSC) 2025, les États membres se sont engagés à exécuter efficacement le plan stratégique pour la nouvelle phase de l'APSC. Face à la recrudescence de la criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité et les escroqueries en ligne, les ministres ont appelé à un renforcement de la coopération régionale et internationale. L'initiative du Vietnam d'accueillir à Hanoï la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité a été particulièrement saluée. Par ailleurs, les pays ont réaffirmé la nécessité pour l'ASEAN d’intensifier sa solidarité et sa coordination sur les questions de paix et de sécurité régionales, y compris en Mer Orientale.

À cette occasion, les ministres ont assisté à la signature par la Finlande de l'instrument d'adhésion au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), portant à 58 le nombre total de signataires.

Les ministres ont également accueilli favorablement l'initiative d'une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l'Économie de l'ASEAN, soulignant l'impératif de renforcer la coordination entre les canaux politico-diplomatiques et économiques pour relever les défis géopolitiques et géoéconomiques complexes.

Coopération pour le maintien de la paix et de la stabilité régionales

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, le vice-ministre vietnamien Dang Hoàng Giang a félicité la Malaisie pour son leadership fructueux durant une année charnière. Il a réaffirmé l'engagement du Vietnam à œuvrer en étroite collaboration avec la Malaisie et les autres États membres pour atteindre les objectifs fixés.

Face aux évolutions complexes du monde, le vice-ministre a insisté sur la priorité accordée à la coopération pour le maintien de la paix et de la stabilité régionales. Il a plaidé pour la promotion d'une culture de dialogue et de coopération, le respect des principes et normes de conduite communs, le renforcement de l'intégration intra-bloc et l'exploitation de nouveaux moteurs de croissance. Il a également souligné la nécessité de renforcer et d'élargir les relations extérieures sur une base mutuellement bénéfique, notamment en ce qui concerne les intérêts économiques et commerciaux partagés.

Concernant la Mer Orientale, le vice-ministre a appelé l'ASEAN à maintenir sa solidarité et sa position de principe, à coordonner étroitement ses actions pour préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol, et à faire respecter le droit international.

Auparavant, une consultation informelle élargie au niveau ministériel des Affaires étrangères sur la mise en œuvre du Consensus en cinq points de l'ASEAN concernant le Myanmar, tenue le 24 octobre, a permis de saluer les efforts de la Malaisie et de l'Envoyé spécial. Les pays ont convenu que le Consensus en cinq points restait l'orientation principale des efforts de l'ASEAN sur la question du Myanmar pour la période à venir.

VNA/CVN