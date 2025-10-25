Sommet de l’ASEAN : promouvoir l’intégration régionale et la croissance économique

Du 26 au 28 octobre, la Malaisie accueillera le 47 e Sommet de l’ASEAN et ses réunions connexes, avec pour ambition de renforcer la construction de la Communauté de l’ASEAN et de consolider les relations extérieures du bloc.

>> L’ASEAN examine les préparatifs du 47e Sommet et des sommets connexes

>> 47ᵉ Sommet de l’ASEAN : une étape majeure pour renforcer la cohésion régionale

>> Le Brésil souhaite devenir membre à part entière de l'ASEAN, selon le président Lula

Photo : Bernama/CVN

Selon un communiqué du ministère malaisien des Affaires étrangères, les dirigeants se pencheront sur des mesures visant à approfondir l’intégration régionale, stimuler la croissance économique et améliorer la connectivité au sein de l’ASEAN. Sur le plan des relations extérieures, l’accent sera mis sur le renforcement de la solidarité intra-ASEAN et sur l’affirmation du rôle central du bloc dans les dynamiques régionales et internationales.

Le sommet sera l’occasion de tenir plusieurs réunions d’envergure, notamment les Sommets ASEAN+1 avec l’Australie, la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Russie et les États-Unis, ainsi que le Sommet ASEAN+3, le Sommet de l’Asie de l’Est, le Sommet ASEAN–ONU et le Sommet ASEAN- Nouvelle-Zélande.

La cérémonie d’ouverture, prévue le 26 octobre, marquera un moment historique avec la publication officielle de la Déclaration sur l’admission du Timor-Leste en tant que 11e membre de l’ASEAN.

L’année 2025 marque par ailleurs le 50e anniversaire du dialogue ASEAN-Nouvelle-Zélande, les deux parties devant annoncer l’établissement d’un Partenariat stratégique global.

Par ailleurs, en marge du sommet, la Malaisie accueillera la 3e Conférence des dirigeants de la Communauté asiatique pour la neutralité carbone (AZEC) le 26 octobre et le 5e Sommet du Partenariat économique régional global (RCEP) le 27 octobre.

Enfin, la cérémonie de passation de la présidence de l’ASEAN, de la Malaisie aux Philippines, clôturera l’événement le 28 octobre.

VNA/CVN