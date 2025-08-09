Ouvrir un nouveau chapitre dans les relations commerciales Vietnam - R. de Corée

Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992, la signature de l'Accord de libre-échange Vietnam - République de Corée (VKFTA) en 2015, puis l'élévation du partenariat au rang stratégique global en 2022, les liens économiques et commerciaux entre les deux pays se sont considérablement renforcés.

La visite d'État du secrétaire général Tô Lâm en République de Corée constituera un jalon important, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement.

La structure des exportations vietnamiennes et sud-coréennes présente une forte complémentarité. Le Vietnam exporte principalement des produits fabriqués par des entreprises à capitaux sud-coréens (téléphones, composants électroniques, machines), ainsi que des produits dans lesquels il dispose d'un avantage comparatif (produits agricoles et aquatiques, textiles, chaussures, meubles).

En mai 2025, la République de Corée était le premier investisseur étranger au Vietnam, avec 94 milliards de dollars de capitaux enregistrés répartis sur 10.203 projets. Elle se classait également au deuxième rang en matière de coopération au développement, avec un engagement de quatre milliards de dollars d'ici à 2030.

Le commerce bilatéral a atteint 81,5 milliards de dollars américains en 2024, en hausse de 7,3% sur un an. Le Vietnam compte actuellement 112 projets d'investissement en République de Corée, pour un capital total de 37,4 millions de dollars.

Le bureau commercial vietnamien à Séoul a souligné une forte croissance des exportations clés comme les textiles, les équipements de transport et les machines. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont apporté des contributions notables, tandis que les entreprises à capitaux sud-coréens au Vietnam continuent d'exporter des produits à forte valeur ajoutée vers la République de Corée, démontrant ainsi une production efficace.

Partenaires majeurs dans de nombreux domaines

La proximité géographique du Vietnam avec la République de Corée, la fréquence des liaisons maritimes et les coûts logistiques relativement faibles offrent des avantages évidents aux exportateurs. Le VKFTA et d'autres accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux ont encore élargi l'accès des produits vietnamiens au marché coréen.

Lors d'une récente rencontre avec l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a affirmé que le Vietnam et la République de Corée étaient devenus des partenaires majeurs dans de nombreux domaines. La coopération en matière d'économie, de commerce et d'investissement demeure notamment un pilier et un moteur des relations bilatérales. Il s'est dit confiant que l'ambassade continuerait de contribuer au développement de la collaboration, avec l'objectif commun de porter les échanges bilatéraux à 150 milliards de dollars dans les meilleurs délais.

La coopération locale est également florissante. En juillet, le ministère de l'Industrie et du Commerce de la province de Thai Nguyên a organisé une réunion entre des entreprises du Gyeongsang du Nord (République de Corée) et de Thai Nguyên pour célébrer 20 ans de partenariat provincial. En outre, la participation des entreprises vietnamiennes au Korea Import Fair 2025 à Séoul a ouvert la voie à leur intégration dans les chaînes de distribution de grands groupes tels que Walmart ou Costco.

Afin d'accélérer les exportations vers la République de Corée, le ministère de l'Industrie et du Commerce met en œuvre un plan d'action visant à atteindre 150 milliards de dollars d'échanges bilatéraux d'ici 2030, avec une structure plus équilibrée.

Accès au marché pour les produits agricoles

Les priorités comprennent l'élargissement de l'accès au marché pour les produits agricoles tels que le litchi et le fruit de la passion vietnamiens, ainsi que le kiwi et les mandarines sud-coréens ; le renforcement de la coopération dans les domaines des énergies propres, de la fabrication verte et de la production respectueuse de l'environnement ; l'investissement dans les infrastructures logistiques, notamment les ports maritimes, les plateformes logistiques intelligentes et les plateformes numériques pour optimiser les chaînes d'approvisionnement ; et le renforcement de l'intégration dans les principaux réseaux de distribution sud-coréens tels que Lotte Mart, E-Mart, Homeplus et CJ Home Shopping.

Le ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Ahn Duk-geun, a proposé une coopération renforcée dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, grâce au bon fonctionnement du Centre de coopération technologique pour les minéraux essentiels.

Il a également encouragé le soutien vietnamien à la participation sud-coréenne aux projets de centrales électriques au GNL et a renforcé la collaboration dans les domaines des énergies propres et de l'énergie nucléaire.

Le ministre Nguyên Hông Diên a souligné que la croissance économique rapide du Vietnam nécessiterait des dizaines de milliards de dollars par an pour les infrastructures de production et de transport d'électricité d'ici 2030 – un défi, mais aussi une opportunité pour les investisseurs étrangers, notamment sud-coréens.

À l'issue de leur rencontre, les deux ministres ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'industrie et du commerce, visant à dynamiser les relations économiques bilatérales. Ils ont également réaffirmé la collaboration étroite entre leurs ministères pour faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

