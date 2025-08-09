Le PM demande d'achever le projet de ligne électrique 500 kV Lào Cai - Vinh Yên d'ici le 19 août

Le 9 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté et encouragé la mise en œuvre du projet de ligne de transmission électrique 500 kV Lào Cai - Vinh Yên, un ouvrage d'envergure nationale dont le maître d'ouvrage est le groupe Électricité du Vietnam (EVN).

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

D'un montant d'investissement total de plus de 7 410 milliards de dôngs (282,8 millions de dollars), le projet s'étend sur environ 229,5 km, traversant 31 communes des provinces de Lào Cai et de Phu Tho, avec un total de 468 pylônes. Il affecte 2 189 ménages, dont 213 doivent être relogés.

Selon EVN, les travaux se heurtent à plusieurs difficultés : conditions météorologiques et topographiques défavorables, main-d'œuvre insuffisante au regard de l'intensité et du calendrier resserré des travaux, libération du foncier non encore finalisée.

Sur le site du pylône VT404, situé dans la commune de Thai Hoa, le chef du gouvernement a salué l'ardeur des ouvriers ainsi que le soutien actif des milices locales, anciens combattants, forces de police et organisations socio-politiques. Ce pylône de 98 m, nécessitant 300 tonnes d’acier, est désormais entièrement monté.

Photo : VNA/CVN

En visitant le site du pylône VT369, dans la commune de Dân Chu, le plus haut de l'ouvrage, franchissant la rivière Lô avec ses 130 m de hauteur et ses 360 tonnes, le Premier ministre a félicité la détermination exemplaire des autorités locales et des équipes impliquées. Il a exhorté toutes les parties prenantes à faire preuve d'une forte volonté et à agir de manière décisive pour accélérer la mise en œuvre du projet.

À l'issue de l'inspection, Pham Minh Chinh a tenu une réunion avec les dirigeants des ministères, d’EVN, des entreprises contractantes et des provinces concernées afin de lever les obstacles et d'assurer l'achèvement rapide des travaux.

Le Premier ministre a réaffirmé l'exigence impérative : la ligne électrique 500 kV doit être achevée au plus tard le 19 août 2025, afin de renforcer la sécurité et la stabilité du système électrique national et de permettre l'évacuation de la production des centrales hydroélectriques du Nord-Ouest et des provinces avoisinantes.

VNA/CVN