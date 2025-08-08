Un groupe allemand inaugure son centre de R&D au Vietnam

Le 7 août, le groupe allemand SAP a officiellement annoncé la création de SAP Labs Vietnam, avec un plan d’investissement de plus de 150 millions d’euros (soit plus de 4.425 milliards de dôngs) au cours des cinq prochaines années dans ce centre d’innovation numérique.

>> Le Vietnam a attiré 24,09 milliards de dollars d’IDE en sept mois

>> Le marché vietnamien des actifs numériques attire des acteurs majeurs

>> Le déplacement de la production mondiale vers le Vietnam

Cet événement revêt une signification particulière à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne, marquant une avancée majeure dans la stratégie de développement mondial du groupe SAP. Il témoigne également de la confiance que les grands groupes technologiques internationaux accordent à l’environnement d’investissement et au potentiel de développement du Vietnam.

Au nom du gouvernement et du Premier ministre, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a félicité le groupe SAP et salué les efforts des autorités vietnamiennes à tous les niveaux, qui ont toujours soutenu et facilité les activités d’investissement et d’affaires du groupe durant ces dernières années.

En tant que groupe mondial de premier plan dans le domaine des logiciels d’entreprise et fournisseur de technologies d’intelligence artificielle (IA) pour les entreprises, SAP accompagne depuis plus de 50 ans les principales sociétés en Asie et dans le monde entier, en les aidant à connecter leurs fonctions clés telles que la finance, les achats, les ressources humaines, la chaîne d’approvisionnement et l’expérience client.

Le Vietnam est actuellement l’une des économies numériques connaissant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, avec un taux de croissance estimé à 20% en 2024, contribuant à hauteur de 18,3% au PIB national - soit trois fois plus que le taux de croissance économique moyen du pays.

À travers SAP Labs Vietnam, l’entreprise vise non seulement à développer des logiciels répondant aux standards internationaux, mais aussi à soutenir les entreprises et les communautés locales dans leur croissance au sein d’un environnement numérique mondial de plus en plus connecté et interdépendant.

Situé à The Nexus, en plein cœur de Hô Chi Minh-Ville, SAP Labs Vietnam est le deuxième centre de ce type en Asie du Sud-Est (après Singapour). Le Vietnam est également l’un des 20 pays au monde choisis par SAP pour implanter un centre de R&D, ce qui reflète clairement l’engagement à long terme du groupe dans la région Asie-Pacifique. Cela confirme aussi sa volonté de renforcer les capacités numériques locales et de faire du Vietnam un marché technologique de premier plan dans la région.

Ce nouveau centre jouera un rôle clé dans le soutien au développement des produits de SAP, en particulier dans des domaines stratégiques tels que les chaînes d’approvisionnement numériques durables et les solutions d’entreprise intelligentes intégrant l’intelligence artificielle.

Thomas Saueressig, membre du directoire de SAP SE en charge des services et du déploiement client, a déclaré : "SAP Labs Vietnam n’est pas seulement un centre de R&D, mais constitue également un catalyseur indispensable de la transformation numérique dans l’un des marchés technologiques les plus dynamiques d’Asie. Les performances remarquables du Vietnam en matière d’innovation technologique, ainsi que le développement rapide de sa communauté d’ingénieurs logiciels, font de Hô Chi Minh-Ville un choix idéal pour notre prochain SAP Labs".

Depuis septembre 2024, SAP Labs Vietnam a recruté plus de 200 collaborateurs et prévoit d’atteindre un effectif de 500 personnes d’ici 2027, dont 350 nouveaux recrutements prévus pour la seule année 2025.

En plus de la recherche de talents de haut niveau, l’entreprise collabore étroitement avec les principales universités de Hô Chi Minh-Ville afin d’incuber de jeunes talents technologiques, tout en ouvrant la voie à des carrières dans des domaines de pointe tels que l’analyse de données, l’intelligence artificielle (IA) et l’ingénierie logicielle.

Manik Saha, directeur général de SAP Labs Singapour et Vietnam, a déclaré : "Notre objectif ne se limite pas à l’ouverture d’un simple bureau ; nous visons bien plus : bâtir un écosystème pour les talents, en connectant les experts technologiques les plus créatifs et compétents du Vietnam. Nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec les universités afin d’offrir aux jeunes générations des opportunités de carrière durables et de les préparer à devenir les futurs leaders de l’innovation."

Ce plan d’investissement reflète l’importance stratégique croissante du Vietnam dans les opérations mondiales de SAP, ainsi que la demande accrue pour une innovation locale dans des marchés clés tels que la République de Corée et le Japon.

"Le rythme rapide de la transformation numérique au Vietnam, associé à une main-d’œuvre jeune et férue de technologies, positionne le pays comme un pilier essentiel dans la vision mondiale de SAP en matière de croissance à long terme et d’innovation globale", a ajouté Viêt Nguyên, directeur général de SAP Vietnam.

Texte et photos : Minh Thu/CVN