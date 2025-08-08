Près de 107.700 nouvelles entreprises créées entre sept mois

Entre janvier et juillet, 174.000 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités au Vietnam, soit une augmentation de 22,9% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des statistiques.

Ce chiffre témoigne d'un renforcement marqué de la confiance de la communauté des entreprises dans les perspectives de reprise et de développement économique.

Le pays a enregistré près de 107.700 nouvelles entreprises, avec un capital social total de 928,4 billions de dôngs. Ces chiffres représentent une augmentation de 10,6% en nombre d'entreprises et de 5,5% en capital par rapport au mois précédent.

Notamment, le capital total enregistré en complément de l'économie au cours de cette période a dépassé 3,3 mille milliards de dongs, enregistrant une hausse spectaculaire de 93,7%. Le capital supplémentaire des sociétés en activité durant les sept premiers mois a atteint plus de 2 400 milliards de dongs, soit près de 2,9 fois celui enregistré à la même période en 2024.

Sur ces sept mois, 144.400 entreprises ont dû suspendre temporairement leur activité, attendre les procédures de dissolution ou procéder à leur dissolution complète.

Selon les experts économiques, le Vietnam reste confronté aux risques liés à l'instabilité économique mondiale et à une pression concurrentielle croissante. Par conséquent, les entreprises doivent adopter des stratégies flexibles, en tirant parti des opportunités offertes par les changements de la chaîne d'approvisionnement et de la consommation intérieure, afin de maintenir une croissance durable cette année.

