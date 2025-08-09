Le commerce électronique crée une dynamique de croissance durable pour les exportations

Selon l'Agence du commerce électronique et de l'économie numérique du Vietnam, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, la transformation numérique et le développement du commerce électronique constituent aujourd'hui un moteur essentiel pour renforcer la compétitivité du Vietnam et élargir ses marchés à l'exportation.

Photo : BCT/CVN

L'orientation a été clairement définie dans la Décision 645/QD-TTg du Premier ministre, établissant le plan directeur de développement du commerce électronique national pour la période 2021-2025. Le commerce électronique y est considéré comme un secteur pionnier dans l'application des technologies numériques, contribuant à moderniser la production, les modèles de distribution, et à générer une croissance durable des exportations.

Pour concrétiser ces objectifs, il est indispensable de bâtir et de développer un écosystème de commerce électronique cohérent, allant du marché intérieur aux marchés étrangers, et reliant efficacement les producteurs nationaux aux canaux de distribution internationaux.

L'Agence du commerce électronique et de l'économie numérique du Vietnam déploie plusieurs programmes concrets visant à renforcer cet écosystème durable. Les priorités incluent : la finalisation du cadre juridique, le renforcement des compétences via des formations pour les PME, le développement des infrastructures de paiement sans numéraire, de la logistique intelligente, de l'intelligence artificielle, ainsi que la promotion du commerce électronique transfrontalier.

Dans cette dynamique, un événement phare est prévu : le Forum sur l'application du commerce électronique et des technologies numériques 2025, qui se tiendra à Hô Chi Minh-Ville du 4 au 6 septembre, dans le cadre de l'exposition Vietnam International Sourcing 2025. Ce forum réunira experts, décideurs politiques et entreprises technologiques internationales autour de quatre thématiques clés : e-commerce, commerce transfrontalier, logistique et solutions numériques.

Avec la participation de plus de 60 bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger, l'événement devrait accueillir plus de 300 délégations internationales venues explorer les opportunités de coopération, d’importation et d’investissement au Vietnam.

Notamment, il offrira un cadre de rencontres B2B directes entre entreprises vietnamiennes et partenaires potentiels dans les domaines du commerce électronique transfrontalier, de la logistique et du transfert technologique.

Selon Bùi Huy Hoàng, directeur adjoint du Centre de développement du commerce électronique et des technologies numériques de l'Agence du commerce électronique et de l'économie numérique du Vietnam (eComDX), le commerce électronique global ne se résume pas à la création d'une vitrine en ligne mais exige une maîtrise progressive de toute la chaîne de valeur numérique.

Pour faire de l'e-commerce transfrontalier un moteur de croissance durable, les entreprises vietnamiennes doivent adopter une approche proactive, en se positionnant directement sur les marchés étrangers plutôt qu'en se contentant d'utiliser les plateformes existantes.

En outre, elles doivent être soutenues dans le renforcement de leurs capacités internes pour coordonner, optimiser et mesurer l'efficacité de leurs activités de commerce électronique transfrontalier.

VNA/CVN