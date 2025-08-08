Les Sud-Coréens au Vietnam impatients de la visite du secrétaire général du Parti Tô Lâm

La visite d'État du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en République de Corée, du 10 au 13 août, a suscité l'intérêt de nombreux Sud-Coréens à Hanoï. Nombreux sont ceux qui espèrent que cette visite sera l'occasion de créer une synergie importante dans les domaines de la coopération économique, des échanges de ressources humaines et de la compréhension culturelle.

Photo : VNA/CVN

Changements miraculeux

Résidant à Hanoï depuis près de 25 ans, An Sung Gu (directeur général adjoint de POSCO Vietnam) a exprimé son admiration face aux changements miraculeux du Vietnam, notamment de la capitale.

Arrivé à Hanoï en 2001, An Sung Gu a constaté que Hanoï était une ville nouvellement développée, où l'on se déplaçait principalement à moto et à vélo. Aujourd'hui, elle est devenue une ville développée comparable à d'autres capitales d'Asie du Sud-Est. Dans les rues, voitures et motos de marques vietnamiennes sont omniprésentes. De nombreux immeubles de 40 à 50 étages ont été construits. Les infrastructures de transport et les lignes électriques ont été largement modernisées, améliorant sensiblement les conditions de vie des habitants par rapport à il y a plus de 20 ans.

Partageant cet avis, Ja Young Cho (expert informatique senior travaillant à Hanoï) a exprimé son impression générale de voir Hanoï commencer à développer l'utilisation des bus électriques. L'achèvement des lignes de métro 1 et 2 a rapproché Hanoï de son objectif de développement d'espaces verts et d'un environnement propre. Ces efforts contribuent à améliorer la qualité de vie de la population.

Photo : VNA/CVN

Ces changements "spectaculaires" ont été évalués par Park Nark Jong (ancien directeur du Centre culturel sud-coréen au Vietnam) comme le résultat de la politique Dôi Moi (Renouveau) mise en œuvre depuis l'ouverture à l'économie de marché. Il a estimé que le Vietnam avait connu un développement économique et social complet ces dernières années.

Concernant le développement économique, il a reconnu que le Vietnam a rapidement développé ses infrastructures, ce qui joue un rôle important dans la promotion de la circulation des biens et des activités humaines. Parallèlement, les Vietnamiens ont progressivement augmenté leurs revenus et transformé leur culture de consommation, la rendant plus diversifiée et haut de gamme. Les marques étrangères, tout comme les marques nationales, rivalisent et s'implantent au Vietnam, élargissant ainsi le marché. Par ailleurs, grâce à une main-d'œuvre jeune et abondante, le Vietnam devient un pôle de production attractif pour les technologies de l'information et les industries de pointe. De nombreuses multinationales, dont des entreprises coréennes comme Samsung et LG, ont implanté des usines au Vietnam, devenant ainsi un moteur de croissance essentiel pour l'économie vietnamienne.

Concernant le développement social, il a estimé que le Vietnam avait investi efficacement pour améliorer le niveau d'éducation. Le nombre de personnes talentueuses ayant étudié à l'étranger a également augmenté, contribuant ainsi grandement à l'amélioration des capacités globales de la société vietnamienne. L'ouverture culturelle est de plus en plus marquée, ce qui permet d'être exposé à des cultures plus diversifiées qu'auparavant. Cela a créé de nouvelles tendances sociales, notamment chez les jeunes.

Approfondissement des domaines de coopération

Photo : VNA/CVN

À la veille de la visite d'État du secrétaire général du Parti Tô Lâm en République de Corée, Park Nark Jong a exprimé l'espoir que les résultats de cette visite contribueront à améliorer la qualité de la coopération économique, à élargir la coopération en matière de formation et d'utilisation des ressources humaines, et à renforcer la compréhension culturelle.

Plus précisément, il espère que le partenariat entre les deux pays se renforcera dans les secteurs à forte valeur ajoutée, tels que le transfert de technologie et la recherche et développement conjoints, au lieu de se limiter à une simple coopération en matière de production. La coopération dans le domaine de la création d'un écosystème de startups et de la 4e révolution industrielle (IA, Big Data, etc.) créera notamment une synergie importante.

"J'espère également que les jeunes talents vietnamiens auront davantage d'opportunités d'apprendre les technologies sud-coréennes de pointe et que les Sud-Coréens pourront découvrir le potentiel de croissance dynamique du Vietnam. Pour ce faire, les programmes de bourses et de stages gouvernementaux des deux pays doivent être renforcés", a déclaré Park Nark Jong.

Dans le domaine culturel, il espère que les échanges se multiplieront, favorisant la compréhension et le respect mutuels. La culture et les arts traditionnels vietnamiens seront davantage introduits en République de Corée, approfondissant ainsi les relations entre les deux peuples.

Travaillant dans le domaine des technologies de l'information et fournissant des conseils professionnels sur le programme d'APD sud-coréen, Ja Young Cho a déclaré que le Vietnam et la République de Corée présentent de nombreuses similitudes historiques et culturelles, et que les Vietnamiens sont très amicaux. Il espère donc que davantage de projets de coopération seront mis en place entre la République de Corée et le Vietnam, notamment dans le domaine technologique. Le Vietnam a également besoin de davantage d'experts pour appliquer les technologies de pointe et l'expertise d'autres pays, dont la République de Corée.

Abordant plus en détail le domaine socioculturel, An Sung Gu a indiqué que les échanges entre les deux pays ont récemment été très intenses dans de nombreux domaines : environ 200.000 Vietnamiens vivent et travaillent en République de Corée, et de plus en plus de Sud-Coréens épousent des Vietnamiennes… Cela témoigne de l'étroite relation entre les deux pays, non seulement sur le plan économique, mais aussi culturel et social.

"Si les peuples et les gouvernements des deux pays comprennent leurs cultures et leurs réalités respectives et œuvrent à une coopération mutuelle, j'espère une issue gagnant-gagnant. Plus précisément, si les deux pays renforcent leur coopération sur des questions telles que les tarifs douaniers et les chaînes d'approvisionnement, qui deviennent des enjeux mondiaux, je suis convaincu que les deux pays parviendront à obtenir des résultats positifs sur ces enjeux mondiaux", a déclaré An Sung Gu.

Impacts positifs

Photo : VNA/CVN

Au cours des 30 dernières années, les deux pays ont développé un partenariat stratégique global et coopéré étroitement dans de nombreux domaines, notamment la politique, l'économie et la culture. La prochaine visite du secrétaire général du Parti Tô Lâm en République de Corée est attendue par de nombreux Sud-Coréens, qui espèrent qu'elle contribuera au développement des relations bilatérales.

Selon Park Nark Jong, le développement de la coopération entre les deux pays bénéficiera tant aux Sud-Coréens au Vietnam qu'aux Vietnamiens en République de Corée. Les Sud-Coréens au Vietnam auront notamment l'opportunité de développer leurs activités ou de trouver des emplois dans de nombreux nouveaux secteurs, de bénéficier de conditions de vie plus confortables et plus sûres, et de réduire les différences culturelles. Les Vietnamiens en République de Corée, quant à eux, auront l'opportunité de perfectionner leur professionnalisme en étudiant et en travaillant à l'étranger, de stabiliser leur économie et d'améliorer la vie de leur famille.

Après près de 25 ans de travail au Vietnam, An Sung Gu a constaté que de plus en plus de Sud-Coréens viennent vivre, travailler et étudier au Vietnam. Des milliers d'entreprises sud-coréennes, dont de grandes entreprises telles que POSCO, Samsung Electronics et LG, ont investi au Vietnam et y maintiennent des activités florissantes grâce à des activités de production professionnelles.

Profitant directement des résultats positifs de la coopération entre les deux pays, Jang Sang Hwa espère que la coopération entre le Vietnam et la République de Corée s'approfondira et se pérennisera, notamment dans les domaines de l'ingénierie électronique et de l'éducation. De plus en plus d'entreprises coréennes s'implantent et développent leur production et leurs activités sur le marché vietnamien.

Jang Sang Hwa a déclaré avec enthousiasme : "Cela crée non seulement des opportunités d'emploi et soutient activement les échanges et la coopération entre les deux pays en général, mais contribue également au développement de l'entreprise pour laquelle je travaille en particulier. Concrètement, nous allons enregistrer de nombreuses commandes et signer de nombreux contrats de vente avec de nouveaux partenaires, augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, améliorer la vie de ses employés et contribuer à la croissance de l'économie vietnamienne".

Pour atteindre ces objectifs, de nombreux Vietnamiens et Sud-Coréens font confiance et apprécient le leadership du Parti et de l'État vietnamiens.

An Sung Gu (directeur général adjoint de POSCO Vietnam) a estimé que l'efficacité de la récente réforme administrative vietnamienne était due à la restructuration des ministères, des agences, des localités et des organisations administratives, entre autres. Cette restructuration devrait continuer d'améliorer le climat d'investissement au Vietnam.

Nam kuk Hyeon (né en 1961, Ezenfeet Vietnam Co., Ltd.) travaille à Hanoï depuis environ 25 ans. Durant près d'un quart de siècle, il a déclaré avoir été témoin d'un modèle de développement urbain incroyablement rapide. Le plus impressionnant est que, sous la direction du Parti et de l'État, la quasi-totalité du peuple vietnamien s'est fixé des objectifs et les a poursuivis ensemble. C'est la confiance dans ces lignes directrices et la coopération active pour les mettre en œuvre qui ont créé un modèle de développement social.

VNA/CVN