Les banques accélèrent la numérisation et renforcent les paiements sans numéraire

La Banque d'État du Vietnam a annoncé qu'au cours du premier semestre 2025, le pays a enregistré plus de 12 milliards de transactions sans numéraire, dépassant le total de l'année 2023 et se rapprochant du record de 17,7 milliards atteint en 2024. Cette dynamique confirme l’enracinement croissant du paiement sans argent liquide dans la vie économique et sociale.

Selon Pham Anh Tuân, chef du Département des paiements à la Banque d'État, les transactions sans numéraire connaissent une croissance impressionnante, avec une hausse annuelle moyenne de 30 à 40%. Le nombre moyen de transactions par habitant au Vietnam est désormais comparable à celui de la Thaïlande et de l'Inde, et se classe juste derrière la Chine. En 2024, la valeur totale des paiements électroniques a atteint 295,2 millions de milliards de dôngs, soit l'équivalent d'environ 26 fois le PIB national.

Pour le Dr Nguyên Quôc Hung, vice-président et secrétaire général de l'Association des banques du Vietnam, la loi sur la TVA 2024, en vigueur depuis le 1er juillet 2025, impose que toutes les transactions commerciales, sauf cas exceptionnels, doivent être réglées par des moyens non numéraires pour pouvoir bénéficier du droit à déduction fiscale.

"Cette disposition favorise directement l'usage des paiements électroniques, tout en contribuant à la transparence financière, au développement de l'e-commerce et des services publics, ainsi qu'à la réduction des coûts sociaux", a-t-il souligné.

Parallèlement, la Banque d'État poursuit le "nettoyage du système de comptes bancaires". Au 4 juillet 2025, plus de 120,9 millions de profils clients individuels et plus de 1,2 million de profils d'organisations ont été vérifiés par données biométriques. Les comptes inactifs seront supprimés, et les banques sont tenues de bloquer les comptes suspects, dans le but de prévenir les escroqueries et la cybercriminalité.

Dans ce contexte, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé la dépêche N°124/CĐ-TTg du Premier ministre, appelant ministères, agences et localités à intensifier la promotion du paiement sans numéraire, en réponse aux besoins de la population et des entreprises, tout en luttant contre la fraude fiscale et les délits financiers.

Le Premier ministre a demandé à la Banque d'État de renforcer la surveillance et la lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que d’améliorer les infrastructures et les technologies de paiement. Parallèlement, les établissements de crédit sont exhortés à développer rapidement des produits et services favorisant les paiements électroniques.

Les banques commerciales redoublent d’initiatives pour cibler différents segments de clientèle. Par exemple, la VPBank se distingue avec son écosystème de "super solutions de paiement", intégrant des outils tels que Pay by Account, Tap to Phone et les enceintes Soundbox, permettant des transactions fluides sur sa plateforme numérique VPBank NEO.

De son côté, SHB a lancé SHB SAHA, une banque digitale de nouvelle génération regroupant services bancaires, assurances, investissements et crédits sur une seule interface. Quant à la MSB, elle mise sur la personnalisation de l’expérience client. La banque a investi plus de 4,3 millions de dollars dans une plateforme technologique capable d'analyser en temps réel les comportements de ses clients afin de proposer des campagnes marketing ciblées.

L’année 2025 marquera la fin du programme national de promotion des paiements sans numéraire pour la période 2021-2025. Grâce à la coordination des autorités, des institutions financières et de la population, les paiements électroniques sont passés d'une simple option à un pilier incontournable de la transition vers une économie numérique.

