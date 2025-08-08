La Banque d’État du Vietnam ajuste ses objectifs de crédit

La Banque d'État du Vietnam (BEV) a relevé ses objectifs de crédit pour 2025 en réponse à la volonté du gouvernement de stimuler la croissance. Avec la baisse continue des taux d'intérêt, on s'attend à ce qu'une plus grande quantité de capitaux bancaires soit injectée dans l'économie, ce qui devrait soutenir la production et le commerce.

Signaux positifs pour l'absorption de capitaux

Les dernières données de la Banque d'État montrent qu'à la fin des sept premiers mois de l'année, le crédit de l'ensemble du système a augmenté d'environ 10% par rapport à la fin de 2024. C'est un taux assez élevé comparé aux 6% de la même période l'an dernier.

Photo: VNA/CVN

"Ce signal positif montre que l'économie est plus capable d'absorber des capitaux", a déclaré la professeure agrégée Pham Thi Hoàng Anh, directrice adjointe de l'Académie bancaire du Vietnam.

Selon elle, la croissance du crédit de cette année, bien supérieure à celle de la même période en 2024, reflète une reprise économique claire. C'est le résultat des changements de politiques du Parti et du gouvernement, qui ont augmenté la confiance des investisseurs. Cette confiance a conduit à une hausse de la demande de capitaux pour la production et le commerce, favorisant les prêts des banques.

Cependant, la spécialiste a insisté sur l'importance de contrôler la qualité du crédit. Les prêts doivent être dirigés vers la production, les secteurs prioritaires et les nouveaux moteurs de croissance, a-t-elle poursuivi.

Le professeur agrégé Nguyên Thuong Lang, de l'Université nationale d'économie, a estimé que pour atteindre une croissance du PIB de 8,3 à 8,5% cette année, la croissance du crédit d'ici la fin de l'année doit être 1,8 à 2,3 fois supérieure à celle des sept premiers mois.

Une gestion flexible pour la croissance

Photo : VNA/CVN

Dans la Résolution N°226/NQ-CP publiée le 5 août 2025, le gouvernement a demandé à la BEV de continuer à ajuster les objectifs de crédit de manière proactive et transparente.

D'ici à la fin de l'année 2025, les experts et les banques insistent sur la nécessité de trouver un équilibre entre la quantité et la qualité du crédit.

La professeure agrégée Pham Thi Hoàng Anh a souligné que la réduction des taux de prêt doit s'accompagner d'un ajustement des taux de dépôt afin de maîtriser l'inflation et d’assurer la stabilité des taux de change.

Lê Ngoc Lâm, directeur général de la banque BIDV, a proposé quant à lui que la BEV continue de soutenir la liquidité du marché et de maintenir la flexibilité de sa politique monétaire.

VNA/CVN