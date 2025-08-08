Agro-alimentaire : la Pologne mise sur le marché vietnamien

La Pologne accorde une grande importance à sa coopération commerciale avec le Vietnam. Cette année marque le 75 e anniversaire des relations diplomatiques entre la Pologne et le Vietnam, dans un contexte d’échanges commerciaux en constante progression, notamment dans le secteur agro-alimentaire. Varsovie ambitionne de renforcer la présence de ses produits dans ce domaine sur le marché vietnamien.

C’est ce qu’a souligné Mme Joanna Skoczek, ambassadrice de Pologne au Vietnam, lors d’un point presse portant sur le programme européen de promotion commerciale intitulé “Saveur européenne - tradition et qualité”, tenu le 7 août dans la mégapole du Sud. “La Pologne comme le Vietnam, nous avons une passion particulière pour la cuisine de qualité, et nous voulons partager ensemble cette passion”, a déclaré la diplomate polonaise.

Ces dernières années, la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Pologne a enregistré de nombreux résultats positifs. Le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux en 2024 était de plus de 3,4 milliards de dollars, en hausse de 22% par rapport à 2023.

La valeur des exportations vietnamiennes vers la Pologne a dépassé 3 milliards de dollars et la valeur des importations vietnamiennes en provenance de ce marché a atteint près de 400 millions de dollars. Entre janvier et juillet de 2025 seulement, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre les deux pays a atteint plus de 2,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,2% par rapport à la même période en 2024.

Jan Szopinski, directeur général adjoint du Centre national de soutien à l’agriculture de Pologne, a, quant à lui, déclaré que depuis dix ans, les exportations polonaises ont augmenté de plus de dix fois, en passant de 5 milliards d’euros à 53 milliards d’euros. Les produits polonais sont présents dans 190 pays, dont le Vietnam. “La Pologne se veut un partenaire important et fiable de tous les pays, dont le Vietnam. Dans les temps à venir, la Pologne souhaite accueillir davantage de produits agro-alimentaires du Vietnam sur le marché polonais, outre le café, le poivre et la noix de cajou”, a-t-il souligné.

Grand potentiel pour la viande de porc et de bœuf

Selon Piotr Harasimowicz, chef de l’Agence polonaise d’investissement et de commerce au Vietnam, en 2004, la valeur des exportations polonaises vers le Vietnam a atteint plus de 400 millions d’euros, notamment du poisson tranché, du fromage et de la farine alimentaire. Les exportations sont réalisées souvent via des chaînes de distribution. Profitant de l’accord de libre-échange EVFTA, la Pologne souhaite rajouter la balance commerciale entre les deux pays conformément à la feuille de route des avantages fiscaux d’ici dix ans pour ses produits agro-alimentaires.

En particulier, de nombreuses entreprises polonaises reconnaissent l’énorme potentiel de commercialisation de la viande de porc et de bœuf sur le marché vietnamien dans les temps à venir. Selon Tomasz Parzybut, chef du programme de l’Association polonaise d’abattage et de production de la viande, depuis cinq mois, les exportations de porc vers le Vietnam ont doublé. “Nous espérons que cette dynamique se maintiendra”, a-t-il déclaré, en ajoutant que la viande de bœuf en provenance de Pologne aura également un énorme potentiel sur le marché vietnamien.

Le même jour, à la réception de la séance de rencontres d’affaires entre les entreprises vietnamiennes et polonaises, Trân Ngoc Thêm, directeur de la Chambre du commerce et de l’industrie du Vietnam (VCCI), a déclaré qu’en termes de commerce, la Pologne était le plus grand marché d'exportation du Vietnam dans la région de l'Europe centrale et orientale, avec des produits clés tels que les fruits de mer, les textiles, les chaussures, le café, les noix de cajou, etc. En revanche, le Vietnam importe de nombreux produits de haute qualité de Pologne tels que le lait, la viande transformée, les produits agricoles, les machines et les équipements.

En ce qui concerne les investissements, bien qu'encore modestes par rapport au potentiel, les projets des entreprises polonaises au Vietnam et vice-versa se développent, en se concentrant sur la transformation alimentaire, les technologies et les services. Les deux parties développent notamment leur coopération dans les domaines de l'agriculture de haute technologie, de la logistique et des chaînes d'approvisionnement alimentaire, conformément à la tendance de développement durable du marché mondial. En mars 2025, la Pologne comptait 34 projets d'investissement au Vietnam, pour un capital social total de 474 millions de dollars. De son côté, le Vietnam compte quatre projets d'investissement en Pologne, pour un capital total de 1,84 million de dollars, dans les secteurs des services et de l'industrie de transformation.

Texte et photos : Truong Giang/CVN