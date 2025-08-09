Vietnam - Cambodge

Renforcement des liens économiques dans le Nord-Est cambodgien

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a conduit une délégation dans les provinces de Mondulkiri, Ratanakiri et Kratie du 5 au 8 août, afin de renforcer les liens économiques et de soutenir les entreprises vietnamiennes opérant dans le Nord-Est du Cambodge.

Photo : VNA/CVN

La délégation, composée de représentants du Groupe de l'industrie du caoutchouc du Vietnam (VRG), de la Société par actions agricole Truong Hai au Cambodge (THACO AGRI) et de l'Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA), a rencontré des dirigeants provinciaux, les antennes de l'Association Khmer - Vietnam au Cambodge (KVA) ainsi que des entreprises vietnamiennes implantées à Mondulkiri, Ratanakiri et Kratie.

L'ambassadeur Nguyên Minh Vu a exprimé sa gratitude aux autorités locales pour leur appui aux investissements vietnamiens, notamment dans le secteur du caoutchouc, ainsi que pour leur soutien à l'intégration de la communauté vietnamienne.

Il a appelé à poursuivre cet accompagnement, en particulier en facilitant l'accès aux incitations à l'investissement prévues par le programme spécial du Cambodge pour promouvoir les investissements dans le Nord-Est du pays sur la période 2025-2028. Il a également plaidé pour que les Vietnamiens d'origine puissent obtenir des documents juridiques complets afin de stabiliser leur vie.

Le gouverneur de Mondulkiri, Thang Savun, a salué les entreprises vietnamiennes du secteur du caoutchouc pour leur respect des obligations fiscales et leur contribution au bien-être social local, affirmant que les investisseurs vietnamiens sont des partenaires précieux.

Le gouverneur de Ratanakiri, Nhem Sam Oeun, a quant à lui réaffirmé la politique d'ouverture de sa province envers tous les investisseurs, mettant en avant les opportunités dans la transformation agricole, l'éco-tourisme et le projet d'aéroport destiné à renforcer la connectivité régionale.

Le diplomate vietnamien a également rencontré des dirigeants de la KVA et des représentants de la communauté vietnamienne, évoquant les défis administratifs et encourageant une coopération accrue avec les autorités locales afin de promouvoir le respect de la législation et l'intégration sociale.

Lors de ses visites aux entreprises vietnamiennes dans les trois provinces, l'ambassadeur Nguyên Minh Vu a salué leur résilience face à des conditions difficiles et leur rôle dans la création d'emplois et la mise en œuvre de programmes sociaux, soulignant que ces contributions consolident la coopération multiforme, l'amitié et la solidarité traditionnelle entre le Vietnam et le Cambodge.

À cette occasion, la délégation vietnamienne a tenu une séance de travail avec les dirigeants du poste-frontière international de Lê Thanh, dans la province vietnamienne de Gia Lai, faisant face au poste-frontière international d'Oyadav, au Cambodge, dans la province de Ratanakiri.

VNA/CVN