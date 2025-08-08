Le marché immobilier du Vietnam : perspectives, analyses et opportunités

Dans un contexte mondial plein de fluctuations, le Vietnam émerge comme un marché prometteur dans la région, grâce à sa stabilité macroéconomique, son potentiel de croissance à long terme et sa politique d’ouverture constante.

>> L'immobilier voit des opportunités de croissance

>> Le marché immobilier vietnamien, une destination attractive de la région

>> Pour un accès équitable au logement et un marché immobilier sain

Plus important encore, le pays entre actuellement dans une phase de réformes profondes, avec l’accent mis sur l’amélioration des cadres juridiques et la promulgation de politiques permettant de créer un environnement de l’investissement transparent, stable et attractif, en ligne avec les normes internationales.

Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, le Vietnam se distingue par sa stabilité politique, sa neutralité diplomatique et ses partenariats étroits avec des puissances mondiales, telles que les États-Unis, la Chine, le Japon ou l’Union européenne. Cela aide le pays à devenir une destination stratégique pour de nombreux investisseurs étrangers et groupes multinationaux.

De plus, le Vietnam s’affirme progressivement en tant que nouveau centre de connexion dans la chaîne d’approvisionnement régionale et mondiale. Cela entraîne une forte demande sur le marché de l’immobilier industriel, logistique, ou encore résidentiel destiné aux experts étrangers.

Les facteurs macroéconomiques financiers jouent également un rôle important. Les investisseurs étrangers sont particulièrement sensibles aux fluctuations des taux de change et aux coûts du capital, qui peuvent réduire leurs marges lors du rapatriement des fonds.

D’autre part, les politiques de crédit et les taux directeurs domestiques influencent directement la capacité à développer des projets et le pouvoir d’achat sur le marché intérieur. Bien que le Vietnam maintienne une meilleure stabilité macroéconomique que de nombreux autres pays émergents, les flux d’IDE exigent une plus grande prudence et des prévisions plus claires pour faire face à l’incertitude de la situation mondiale.

L'immobilier est un secteur facilement affecté par les risques géopolitiques. Toutefois, dans chaque difficulté se cache une opportunité, ce qui exige de la part des investisseurs et entreprises une grande flexibilité et une capacité d'adaptation rapide.

Pour le Vietnam, les défis internationaux actuels constituent un véritable test de résilience économique, de l’efficacité des réformes juridiques et de la capacité à mettre en œuvre les politiques.

Des moteurs pour renforcer l’attrait des IDE

Malgré les turbulences mondiales, les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam poursuivent leur croissance. Le pays a attiré 21,52 milliards de dollars d’IDE au cours du premier semestre 2025, un record sur les cinq dernières années. L’industrie manufacturière reste le pilier (près de 58% des IDE), suivie par l’immobilier (26,5%) et d’autres secteurs diversifiés.

Selon Matthew Powell, directeur de Savills Hanoï, le Vietnam conjugue des atouts rares : un emplacement géographique central, une culture riche, une gastronomie variée et un fort potentiel d’investissement immobilier encore largement inexploité.

Des destinations comme Dà Nang ou Hôi An (Centre) séduisent avec leurs projets immobiliers de luxe, resorts internationaux, parcours de golf haut de gamme et climat agréable. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, quant à elles, voient fleurir des projets immobiliers de standing, des infrastructures modernes et une connectivité régionale renforcée.

La montée en puissance de résidences de marque comme Nobu Residences ou Hoiana Complex redéfinit le paysage du luxe immobilier vietnamien. Le pays se positionne ainsi comme un nouvel eldorado pour les ultra-riches, en quête d’un cadre de vie stable et agréable.

Toutefois, le marché immobilier entre dans une nouvelle phase, plus exigeante. Les anciens modèles d’investissement passif, fondés sur la spéculation et l’effet de levier, perdent en efficacité. La hausse des taux d’intérêt, la faible rentabilité à court terme et les incertitudes réglementaires appellent à une révision stratégique.

Le rapport Impact 2025 de Savills recommande aux investisseurs de privilégier des stratégies actives, axées sur la génération de flux de trésorerie, la gestion opérationnelle des actifs et une vision à long terme. Il s’agit de miser sur des projets viables, bien localisés, en phase avec les évolutions légales et les besoins sociaux.

Selon les experts, trois moteurs clés qui devraient stimuler les flux d’investissement étranger dans le secteur immobilier au Vietnam d’ici la fin de l’année sont : l’amélioration des cadres juridiques, la promotion d’une stratégie de diplomatie économique proactive, et une orientation du marché vers des segments émergents associés à des modèles de coopération flexibles.

L’adoption de nouveaux textes législatifs, tels que la Loi foncière de 2024 et La loi sur les activités commerciales dans le secteur de l’immobilier de 2023, ainsi que la publication de décrets d’application (notamment les décrets 96/2024/ND-CP, 102/2024/ND-CP et 103/2024/ND-CP), ont contribué de manière significative à éliminer les obstacles persistants, en créant une base juridique transparente et stable pour les investissements immobiliers.

Un grand potentiel

Ces réformes juridiques favorisent la création d’un environnement d’investissement transparent, stable et aligné sur les standards internationaux, permettant d’augmenter les flux de capitaux étrangers, notamment dans les segments de l’immobilier résidentiel, urbain, industriel et de villégiature haut de gamme.

Le Vietnam s’efforce toujours d’élargir et d’approfondir ses partenariats stratégiques intégraux avec de nombreux pays à travers le monde. Le pays a récemment accueilli plusieurs conférences internationales majeures telles que le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (PG4), la 16e session de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED-16), ou encore le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum 2025) - autant d’événements qui renforcent son attractivité sur la scène internationale.

Actuellement, le marché immobilier vietnamien est de plus en plus orienté vers de nouveaux segments émergents et des modèles de coopération flexibles.

À titre d’exemple, les projets de construction des centres de données connaissent une forte croissance. Le Vietnam dispose d’un grand potentiel pour devenir un centre régional de stockage de données. De grands groupes tels que Nvidia, Gaw Capital, Viettel IDC ou encore CMC Telecom, ont accéléré leurs investissements dans ce domaine.

Par ailleurs, les critères ESG (environnement, social, gouvernance) sont devenus essentiels, notamment pour les investisseurs européens et nord-américains. Les projets intégrant des matériaux durables, des espaces verts et une bonne gestion des risques sont désormais privilégiés.

En résumé, grâce à un cadre juridique de plus en plus complet et à une stratégie de diplomatie économique proactive, le Vietnam affirme progressivement sa position en tant que destination attractive pour les investissements immobiliers internationaux.

