Résolution 68 : la clé pour propulser l’économie privée de Hung Yên

Aux côtés des autres composantes de l’économie, le secteur privé de Hung Yên connaît une croissance progressive et affirme peu à peu son rôle moteur dans le développement industriel et la modernisation de la province.

>> Le vice-PM Trân Hông Hà supervise les préparatifs anti-typhon à Hung Yên

>> Le typhon Wipha a touché terre entre Hung Yên et Ninh Binh

Photo : daibieunhandan/CVN

La Résolution 68 du Politburo, consacrée au développement de l’économie privée, est perçue comme une “clé” ouvrant la voie à un véritable essor des entreprises privées de Hung Yên dans l’ère du renouveau national.

Les obstacles de la politique et du droit

Partie d’un modeste atelier de confection employant 1.500 ouvriers, la société par actions Tiên Hung (commune de Hoàng Hoa Tham) a constamment modernisé son système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001:2000, tout en renforçant le contrôle de ses processus de production et de vente. Son directeur général, Pham Tuân Anh, confie : “Chaque année, l’entreprise contribue des dizaines de milliards de dôngs au budget provincial et assure un emploi régulier à près de 4.000 travailleurs. En 2024, nous avons versé plus de 26 milliards de dôngs aux recettes fiscales et consacré plusieurs centaines de millions à des actions sociales locales”.

Le groupe Hòa Phat, l’un des acteurs économiques majeurs de Hung Yên, figure depuis plusieurs années parmi les plus importants contributeurs fiscaux du secteur privé. En 2023, ses filiales ont versé 1.290 milliards de dôngs, soit 8,4% des recettes fiscales issues des entreprises privées de la province. En 2024, cinq de ses entités ont été honorées lors de la conférence provinciale récompensant les contribuables exemplaires.

Ces réussites illustrent l’apport significatif des entreprises privées à l’essor de Hung Yên. Après la fusion administrative de Hung Yên et Thai Binh, la province compte désormais près de 27.660 entreprises, confirmant la place centrale du secteur privé dans la dynamique d’industrialisation et de modernisation.

Cependant, si le nombre d’entreprises croît rapidement, celui des fermetures et suspensions d’activité reste élevé. Sur les six premiers mois de 2025, Hung Yên (avant fusion) a enregistré 1.160 nouvelles créations, mais environ 600 dissolutions ou mises en sommeil.

Selon le professeur associé Nguyên Van Huong, doyen de la faculté d’économie à l’Université de technologies et d’éducation de Hung Yên, ces difficultés proviennent principalement de politiques insuffisamment harmonisées, d’un système juridique encore complexe et de procédures administratives lourdes. Les entreprises peinent à accéder aux ressources clés : foncier, capitaux, marchés étrangers et chaînes d’approvisionnement mondiales.

De son côté, Pham Hông Son, directeur de la société par actions FAGO (technologies pour l’agriculture), souligne : “L’accès aux financements reste difficile, et les démarches administratives demeurent longues et compliquées”.

Une opportunité pour affirmer le rôle du secteur privé

Infographie : Mai Quynh/CVN

Face à ces défis, l’adoption de la Résolution N°68-NQ/TW est considérée comme une avancée stratégique dans la pensée et la planification économiques. Elle représente une véritable “clé” pour aider les entreprises privées, à l’échelle nationale comme à Hung Yên, à lever les obstacles et à se développer durablement.

Pour la première fois, la Résolution 68 affirme que l’économie privée est “le moteur le plus important” de l’économie nationale, traduisant un changement majeur de paradigme et plaçant ce secteur au cœur de la stratégie de développement du pays. C’est à la fois une responsabilité et une opportunité pour les entreprises privées d’affirmer leur rôle et leur stature dans l’ère nouvelle.

Nguyên Quôc Trung, directeur général de la société Phu Vinh, spécialisée dans la production industrielle, témoigne : “Nous avons investi dans des équipements modernes, comme une ligne de production automatisée d’acier importée de pays avancés, ce qui a permis d’augmenter notre efficacité de 20 à 30 % et de réduire de 40 % la consommation électrique. Nous nous réjouissons que la Résolution 68 replace le secteur privé à la place qui lui revient. Nous espérons désormais des politiques concrètes de soutien, notamment pour les PME”.

Pour Nguyên Thi Thanh Hà, présidente de l’Association des entreprises de Hung Yên : “Dans l’esprit de la Résolution 68, la province continuera d’écouter les entreprises et de lever un à un les obstacles, en améliorant l’environnement des affaires, en réduisant les risques juridiques et les coûts informels, afin de favoriser un investissement durable”.

Le plan N°434-KH/TU mis en œuvre par le Comité permanent du Parti de Hung Yên fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 :

• faire du secteur privé le moteur principal de l’économie provinciale,

• en faire la force pionnière dans l’innovation scientifique, technologique et la transformation numérique,

• atteindre une croissance annuelle moyenne de 11 % pour le secteur privé, qui contribuera à 65 - 67% du GRDP,

• et assurer une hausse moyenne de 13%/an des recettes fiscales issues du secteur privé.

Avec une stratégie claire, des objectifs précis et une volonté affirmée d’accompagner les entreprises, la Résolution 68 est appelée à lever les “goulots d’étranglement” institutionnels, libérer les ressources privées et créer un puissant levier pour propulser l’économie privée de Hung Yên vers une croissance rapide et durable, au bénéfice de la province comme du pays.

Mai Quynh/CVN