Vietnam - République de Corée

Faire progresser les relations de manière substantielle, globale et efficace

À l'invitation du président sud-coréen Lee Jae Myung, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut rang, effectuera une visite d'État en République de Corée du 10 au 13 août.

Il s'agira de sa première visite d'État dans ce pays depuis son entrée en fonctions. Le fait que Séoul l'accueille en tant que premier invité d'honneur illustre l'importance particulière que la République de Corée accorde à ses relations avec le Vietnam et à la personnalité du secrétaire général.

C'est ce qu'a souligné le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, en présentant à la presse la portée de ce déplacement. Selon lui, le Vietnam et la République de Corée sont des partenaires de premier plan dans de nombreux domaines : politique, sécurité et défense, économie, commerce, investissement, tourisme, emploi et échanges entre les peuples. Cette visite sera l'occasion d'approfondir les échanges stratégiques, de définir des orientations et mesures pour rendre la coopération plus substantielle, globale et efficace, et d'ouvrir de nouvelles perspectives dans des secteurs potentiels tels que la science, la technologie et l'innovation, au bénéfice des populations des deux pays et au service de la paix et du développement régional et mondial.

Elle permettra également au Vietnam de transmettre à ses partenaires sud-coréens et à la communauté internationale un message de détermination et d'aspiration à bâtir un pays prospère, en mobilisant au maximum les ressources internationales pour atteindre ses objectifs de développement dans une nouvelle ère. Dans le contexte de la mise en œuvre des grandes orientations stratégiques nationales, cette visite illustre clairement la politique extérieure indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée du Vietnam, ainsi que son engagement en faveur d'une intégration internationale profonde, substantielle et efficace. Elle s'inscrit dans les efforts de concrétisation de la Résolution n°59 du Bureau politique sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte.

Le vice-ministre a exprimé sa conviction que cette visite d'État contribuera à renforcer la confiance politique mutuelle et à élever la coopération bilatérale à un niveau plus substantiel. Elle devrait ouvrir de nouveaux domaines de coopération, notamment dans la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, ainsi que dans le partage d'expériences et le développement des industries culturelles, apportant des bénéfices tangibles aux citoyens et aux entreprises des deux pays.

Plus de trente ans après l'établissement des relations diplomatiques, le partenariat bilatéral a atteint son niveau le plus élevé - un partenariat stratégique global - avec une confiance politique solide et des coopérations substantielles dans de nombreux secteurs, générant des bénéfices concrets pour les deux peuples.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux pays entretiennent régulièrement des échanges de délégations et des contacts à tous les niveaux, en activant à tour de rôle les mécanismes de coopération, notamment en politique, défense et sécurité. L'économie, le commerce et l'investissement constituent toujours des piliers essentiels : la République de Corée est le premier investisseur au Vietnam et son troisième partenaire commercial, tandis que le Vietnam est l'un des principaux bénéficiaires de l'aide publique au développement sud-coréenne. La coopération dans la culture, l’éducation, le travail et le tourisme a connu des avancées significatives, tant en quantité qu'en qualité.

En matière de science, technologie et innovation - un pilier émergent du partenariat les deux pays ont déjà enregistré des résultats encourageants, tels que le projet de soutien au développement du Centre national d'innovation, la création de l'Institut Vietnam - République de Corée de science et de technologie (VKIST) à Hoà Lac, ou encore l'incubateur technologique de Cân Tho. Les échanges humains entre le Vietnam et la République de Corée sont très importants. On compte plus de 350.000 Vietnamiens vivant en République de Corée et plus de 200..000 Sud-Coréens au Vietnam. Cette dynamique se reflète dans la vie quotidienne, notamment à travers les plus de 100.000 familles multiculturelles qui se sont formées, symbolisant le rapprochement des deux cultures. Une centaine de localités des deux pays entretiennent des relations d'amitié et de coopération.

Sur les scènes régionale et internationale, la coordination stratégique bilatérale sur les questions d'intérêt commun s'est intensifiée, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement partagé dans la région et au-delà.

Le vice-ministre Nguyên Minh Vu s'est dit persuadé que les résultats de cette visite d'État constitueront un moteur et une source d'inspiration pour consolider et élever le partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée, au service de la construction et du développement de chaque pays, ainsi que de la paix, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

