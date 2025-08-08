Opportunités pour le Vietnam de renforcer sa position sur le marché mondial du tilapia

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil en juillet dernier a ouvert de nouvelles perspectives pour la filière vietnamienne des produits aquatiques, notamment pour le tilapia. Après une suspension des importations liée au virus TiLV, le marché brésilien pourrait de nouveau s'ouvrir, offrant un levier important dans un contexte de demande mondiale croissante.

>> Belles perspectives pour l’exportation de tilapia

Photo : VNA/CVN

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), le marché mondial du tilapia, évalué à 10,6 milliards de dollars en 2024, pourrait atteindre 14,5 milliards de dollars en 2033, soit une croissance annuelle de 3,52%. Les États-Unis, principal importateur avec 200.000 tonnes par an, représentent une opportunité majeure, d'autant plus que l'offre chinoise est en recul.

En 2024, les exportations vietnamiennes de tilapia ont atteint 41 millions de dollars (+138% sur un an), dont 19 millions de dollars vers les États-Unis. Au premier trimestre 2025, elles ont atteint près de 14 millions de dollars, les États-Unis représentant 46% des parts, suivis par la Russie, le Moyen-Orient, le Japon et la Belgique.

Le tilapia séduit par son prix abordable, sa facilité de transformation et son adaptation à divers marchés. Le Vietnam dispose d'atouts naturels : climat tropical stable, ressources en eau abondantes, cycle d'élevage court (5-6 mois pour 600-800g).

Photo : Navetco/CVN

Avec une superficie actuelle d'environ 30.000 hectares en production aquacole pour un volume de 300.000 tonnes, l'objectif à l'horizon 2030 est d'atteindre 40.000 hectares et 400.000 tonnes, tout en améliorant la qualité des géniteurs et en augmentant la part des exportations de produits à forte valeur ajoutée.

Cependant, la filière est confrontée à de nombreux défis : qualité inégale des géniteurs, faible rendement en filetage, maladies, coûts de production élevés dus à une forte dépendance aux aliments importés, ainsi que des infrastructures d'aquaculture et de transformation peu intégrées. Parallèlement, les États-Unis et l'Union européenne, ses marchés les plus prometteurs, imposent des exigences strictes en matière de sécurité alimentaire, de traçabilité et de certification d'élevage durable.

Avec une stratégie cohérente et des liens renforcés entre entreprises, producteurs et organisations scientifiques, le tilapia pourrait devenir un pilier majeur des exportations vietnamiennes de produits aquatiques dans les années à venir.

VNA/CVN