Vietnam Airlines signe des accords stratégiques pour faire de Long Thành un hub aérien mondial

Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à Singapour et témoigne de la volonté du Vietnam de renforcer sa position dans le secteur de l'aviation régionale et internationale. L'ambition est notamment de faire de l'aéroport de Long Thành un centre aéronautique moderne et compétitif, répondant aux normes internationales.

Ainsi, Vietnam Airlines a conclu un accord avec ST Engineering Aerospace pour améliorer les services de maintenance et de réparation des avions, ainsi que pour coopérer dans la recherche et l'exploitation des installations de maintenance et de réparation à l'aéroport international de Long Thanh.

En parallèle, la compagnie aérienne vietnamienne a signé un partenariat avec Singapore Airport Terminal Services Limited (SATS) afin d’étendre les services de fret internationaux vers plus de 215 destinations dans le monde à partir de l’aéroport de Long Thanh.

La coopération entre Vietnam Airlines, SaigonTourist Group et APG Group Pte Limited promet d'enrichir l'offre de voyages aériens avec des produits uniques et des solutions de paiement innovantes, améliorant ainsi l'expérience des passagers sur la ligne Vietnam - Singapour. Selon Vietnam Airlines, ces accords réaffirment son rôle de leader en matière d'innovation, d'investissement dans les infrastructures, conformément à la résolution 57. Ils constituent également un socle solide pour la construction de hangars de maintenance aéronautique de grande envergure, intégrant des technologies de pointe à l'aéroport de Long Thanh.

L'objectif principal de ces partenariats est de renforcer la coopération avec les compagnies aériennes internationales, positionnant ainsi l'aéroport de Long Thanh comme un hub majeur dans le réseau aérien mondial, selon la compagnie.

Singapour, marché stratégique pour Vietnam Airlines en Asie du Sud-Est, joue un rôle crucial avec 28 vols hebdomadaires au départ de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Ces collaborations stratégiques contribuent non seulement au développement de l'aéroport international de Long Thành, mais stimulent également l'ensemble de l'industrie aéronautique vietnamienne.

VNA/CVN