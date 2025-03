Hanoï : des réformes pour attirer les investissements et soutenir l'économie

Le Comité populaire de Hanoï a demandé la suppression d'au moins 30% des conditions commerciales inutiles et la réduction des délais administratifs dans la même proportion afin de stimuler la croissance économique.

>> Le Japon loue "les charmes" de Hanoï

>> Hanoï rénove l’espace orientale du lac Hoàn Kiêm pour en faire un parc

Photo : VNA/CVN

Dans un document publié le 11 mars, le Comité populaire de Hanoï a souligné la nécessité de mobiliser tous les secteurs économiques, les entreprises et les citoyens pour les encourager à s'engager activement dans le développement socio-économique et à contribuer à la croissance nationale. Tous les cadres, mécanismes et politiques institutionnels doivent être alignés sur cet objectif.

La ville se concentrera sur des réformes visant à stimuler l'offre et la demande, en fonction de la situation économique du pays, contribuant ainsi à positionner le Vietnam parmi les trois premiers pays de l'ASEAN en matière d'environnement d'investissement d'ici deux à trois ans.

Parallèlement, la ville prévoit d'élaborer des politiques immobilières afin d'attirer les investissements et de transformer les zones urbaines en moteurs de croissance, grâce à un développement harmonieux et de qualité des infrastructures. Les autorités locales envisagent la création d'un fonds national pour le logement, destiné à la construction de logements abordables dans les grandes zones urbaines.

Des politiques d'attraction des talents seront mises en œuvre pour les agences et entreprises publiques, avec des mécanismes spécifiques pour récompenser les fonctionnaires les plus performants et pour accompagner le départ des fonctionnaires moins performants.

Photos : VNA/CVN

Le document préconise également un perfectionnement continu de la structure organisationnelle de l'État, une décentralisation accrue des pouvoirs vers les administrations locales et l'adoption de politiques adaptées au vieillissement de la population. Hanoï prévoit d'accélérer les investissements dans les infrastructures nationales stratégiques, de stimuler l'investissement privé grâce à un environnement favorable, transparent et à faible coût, avec un accès facilité au crédit, et de favoriser la consommation intérieure pour une croissance durable, tout en augmentant les exportations nettes.

Hanoï prévoit également de stimuler les exportations de produits agro-sylvicoles et aquatiques transformés, en privilégiant le développement de l'économie agricole plutôt que la simple production. L'industrialisation et l'encouragement de nouveaux modèles de coopération régionale seront également des axes prioritaires.

VNA/CVN