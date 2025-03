L’Australie et le Vietnam collaborent pour promouvoir l’innovation

L'Université de technologie de Sydney (UTS) a annoncé la création du Centre de technologies stratégiques Australie - Vietnam, une initiative collaborative soutenue par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce d’Australie (DFAT) ainsi que par le ministère des Sciences et des Technologies du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le centre deviendra un pôle de recherche de pointe, axé sur des domaines tels que les technologies stratégiques et la cybersécurité, notamment les technologies 5G et 6G.

Nokia, l'un des partenaires technologiques fondateurs, jouera un rôle clé dans la mise en réseau des activités du Centre grâce à sa plateforme Nokia Digital Automation Cloud qui sera installée à l'Institut de technologie des postes et télécommunications (PTIT) de Hanoï, l'un des principaux établissements d'enseignement du Vietnam spécialisés dans les technologies de la communication et la transformation numérique.

L'ambassadeur australien chargé de la cybersécurité et des grandes technologies du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, Brendan Dowling, a salué cette initiative comme une avancée majeure vers le renforcement de la position mondiale des deux pays en matière de connectivité, la promotion de la croissance économique, de la sécurité et de l'intégration numérique.

Il a déclaré que cette collaboration contribuera à accélérer la transformation numérique, à favoriser l’innovation technologique et à renforcer la stabilité des réseaux internationaux dans la région.

Cette coopération a été initiée à la suite de la visite du ministre vietnamien des Sciences et des Technologies (ministre de l’Information et de la Communication à l’époque), Nguyên Manh Hùng, en Australie en 2023, où il a discuté avec des partenaires australiens de la nécessité d’un renforcement de la coopération en matière de recherche et de formation.

