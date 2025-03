Thu Duc, pôle stratégique de l'immobilier à Hô Chi Minh-Ville

Selon Savills Vietnam, le marché des appartements à Hô Chi Minh-Ville devrait voir son offre atteindre plus de 40.000 unités d’ici 2027, dont près de la moitié sera située à Thu Duc. Dans le segment des maisons de ville et des villas, environ 4.000 unités devraient être mises sur le marché à travers 19 projets à venir, avec Thu Duc représentant également 30% de cette offre.

On constate que cette zone constitue la principale source d’offre de logements sur le marché, attirant l’attention des investisseurs et des acheteurs individuels.

Selon Cao Thi Thanh Huong, directrice principale du département de recherche de Savills Hô Chi Minh-Ville, la ville a récemment investi massivement dans ses infrastructures, en mettant particulièrement l’accent sur l’Est. Par conséquent, l’intérêt pour le marché de Thu Duc ne date pas seulement de la nouvelle planification, mais existe depuis longtemps.

Mme Huong souligne que plusieurs facteurs expliquent pourquoi cette zone reste dans le "viseur" des investisseurs et des acheteurs.

La ville de Thu Duc est structurée autour de nombreuses subdivisions stratégiques. La péninsule de Thu Thiêm, située à proximité du centre-ville, est destinée à devenir un nouveau centre financier, avec des terrains dégagés et un processus d’enchères publiques ayant attiré de nombreux investisseurs, notamment étrangers. Toutefois, certains problèmes juridiques récents ont ralenti son développement par rapport aux prévisions. Dans les mois à venir, les investisseurs espèrent que les autorités annonceront une feuille de route claire pour les enchères ainsi qu’un cadre juridique plus transparent et pratique.

Par ailleurs, la ville de Thu Duc continue de développer des pôles urbains satellites. Outre les zones bien établies comme Thao Diên et An Phu, d’autres secteurs tels que les villages universitaires ou les zones de haute technologie disposent encore de réserves foncières prêtes à accueillir d’importants flux d’investissements. Ces zones ont le potentiel d’attirer des travailleurs et de favoriser le développement de nouvelles zones résidentielles.

La ville de Thu Duc bénéficie d’un atout majeur en tant que porte d’entrée reliant Hô Chi Minh-Ville aux provinces de la région économique clé du Sud. Ces dernières années, elle a bénéficié d’investissements considérables dans ses infrastructures. Dans le secteur de l’immobilier résidentiel, cette zone demeure une destination attrayante pour les investisseurs comme pour les acheteurs. "Le prix de vente et l’offre augmentent continuellement ici, mais le taux d’absorption reste élevé, ce qui prouve le grand potentiel de la région", a déclaré Mme Huong.

Concernant l’immobilier commercial, ce segment se développe généralement avec un certain décalage par rapport au marché résidentiel. À mesure que la population croît et se stabilise, les besoins en infrastructures commerciales augmentent. De plus, l’ouverture récente de la ligne de métro numéro 1 constitue un levier essentiel pour les projets commerciaux, en particulier pour les commerces de détail et les bureaux.

Déplacement progressif vers les provinces voisines

Selon le rapport de marché du quatrième trimestre 2024 de Savills Vietnam, le segment des maisons de ville et des villas haut de gamme, dont le prix dépasse 20 milliards de dôngs par unité, représentera plus de 65% de l'offre primaire à Hô Chi Minh-Ville en 2024. Les options plus abordables se trouvent principalement dans les provinces voisines, où le prix moyen au mètre carré est jusqu'à 80% inférieur à Binh Duong et 70% inférieur à Dông Nai par rapport à Hô Chi Minh-Ville.

La hausse des prix et la rareté de l’offre nouvelle ont entraîné un déplacement de la demande vers les provinces voisines. Dông Nai affiche un taux d'absorption élevé de 78%, soit 35 points de pourcentage de plus que Hô Chi Minh-Ville, avec un volume de transactions concentré sur les produits entre 15 et 20 milliards de dôngs. Binh Duong suit avec un taux d'absorption de 65%, supérieur de 22 points de pourcentage à celui de Hô Chi Minh-Ville, principalement grâce aux produits inférieurs à 10 milliards de dôngs.

Giang Huynh, directrice de la recherche chez Savills Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la faiblesse de l’offre nouvelle continue de limiter la demande. Toutefois, les perspectives s’annoncent plus favorables avec le lancement de nouveaux projets le long des axes d’infrastructures clés dans les zones suburbaines et les provinces voisines.

