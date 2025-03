Hô Chi Minh-Ville promeut les exportations vers le marché singapourien

Dans son discours d'ouverture, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, a souligné que cet événement constitue une initiative concrète illustrant la détermination de l'ITPC à accompagner les entreprises dans l'élargissement de leurs marchés d'exportation, en mettant particulièrement l'accent sur Singapour, un partenaire commercial clé du Vietnam.

Partenariat stratégique à long terme

Mme Hô Thi Quyên a rappelé que le Vietnam et Singapour ont franchi des étapes importantes dans l’histoire de leurs relations diplomatiques et de leur coopération stratégique, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Après plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques et plus d’une décennie de partenariat stratégique, les liens entre les deux pays n’ont cessé de se renforcer et de se développer dans de nombreux secteurs. La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement constitue un point particulièrement marquant de cette relation.

Selon les statistiques, en 2024, le chiffre d'affaires total des échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour a atteint 10,53 milliards d’USD, dont 5,156 milliards d’USD pour les exportations vietnamiennes. Singapour est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN.

Les deux pays sont membres de l’Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP) ainsi que de l’Accord de partenariat économique global régional (RCEP). Partageant une vision commune sur la complémentarité de leurs économies, le Vietnam et Singapour ont renforcé leur coopération à travers ces accords commerciaux afin de stimuler le développement économique de chaque pays et de la région.

Chiffre d’affaires à l’exportation : 32,53 milliards d’USD

Hô Chi Minh-Ville est un pôle majeur du Vietnam dans les domaines de l'économie, de la finance, du commerce, de la culture, de la science et technologie, de l’innovation ainsi que de l’éducation et de la formation. La ville contribue à environ 22% du PIB national et à 27% du budget de l'État. Elle poursuit une stratégie de croissance rapide et durable, visant à devenir, d'ici 2030, une ville intelligente et un centre économique et numérique de premier plan en Asie du Sud-Est.

En matière de commerce et d’investissement, les entreprises locales ont enregistré un chiffre d’affaires total à l’exportation de 32,53 milliards d’USD en 2024, soit une augmentation de 14,03% par rapport à 2023. Les exportations vers Singapour ont atteint 563 millions d’USD, en hausse de plus de 6%. Le secteur de l’investissement affiche également des résultats positifs, Hô Chi Minh-Ville restant la première ville du pays en matière d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), avec Singapour en tête des investisseurs en termes de capitaux injectés.

"Ce colloque vise à renforcer les liens commerciaux dans des secteurs prometteurs tels que l'alimentation, les produits de la mer et les industries auxiliaires. Il permet également de présenter aux entreprises locales le programme de promotion des produits typiques de Hô Chi Minh-Ville à l’exposition FOOD & BEVERAGE 2025 (FHA) qui se tiendra à Singapour", a déclaré Hô Thi Quyên.

Dans le cadre du colloque, les participants ont pu bénéficier d’informations détaillées sur le marché singapourien. À cette occasion, Cao Xuân Thang, conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam à Singapour, a dressé un panorama du marché et des opportunités de promotion commerciale entre les deux pays. Il a notamment mis en lumière les tendances actuelles de consommation à Singapour ainsi que les éléments clés à maîtriser pour les entreprises vietnamiennes souhaitant y pénétrer.

De son côté, Wesley Chua, représentant de l’Association des entreprises de Singapour au Vietnam, a partagé les initiatives mises en place par son organisation pour favoriser les échanges commerciaux et renforcer la coopération entre les communautés d’affaires vietnamiennes et singapouriennes.

Texte et photos : Tân Dat/CVN