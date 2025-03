HortEx Vietnam 2025 : opportunités pour les producteurs de fruits et légumes

Le Salon international des technologies de production et de transformation de fruits et légumes du Vietnam (HortEx Vietnam 2025) a ouvert ses portes mercredi 12 mars au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

HortEx Vietnam 2025, septième édition du genre, est organisé par le groupe Minh Vi (VEAS) et est devenu un forum B2B (business to business) de premier plan au Vietnam, se focalisant sur la commercialisation de technologies, techniques et solutions de production et de transformation de fruits et légumes, ainsi que sur la promotion du commerce des produits à base de fruits et légumes.

Cette édition 2025 se déroule en parallèle avec le salon Agritechnica Asia, organisé par le groupe DLG, et regroupe plus de 400 exposants en provenance de 35 pays, régions et territoires.

L'exposition offre non seulement des opportunités commerciales, une coopération commerciale et d'investissement, mais sert également de pont commercial important, aidant les produits agricoles vietnamiens à pénétrer plus profondément le marché international et à conquérir les normes mondiales.

Pendant trois jours, du 12 au 14 mars, l'exposition propose une série d'événements tels que des colloques, des forums sur l'exportation, des panels de discussion avec les producteurs, des programmes pour acheteurs VIP, des ateliers pour les détaillants et des concours de compositions florales. Cette manifestation offre aux entreprises et aux détaillants l'opportunité d'échanger et de partager leurs expériences, tout en se tenant informés des dernières tendances de l'industrie des légumes, des fleurs et des fruits au Vietnam et dans le monde.

Le concours de compositions florales met en valeur la créativité et la beauté de l'industrie florale vietnamienne à travers des œuvres d'art réalisées avec des fleurs fraîches. De plus, le salon comprend des zones d'exposition spécialisées, telles que la zone d'approvisionnement international en fleurs, la zone d'approvisionnement en produits nationaux et la zone internationale des variétés végétales, créant ainsi un espace propice aux échanges et à la coopération commerciale.

HortEx Vietnam 2025 promet de demeurer un pont commercial privilégié, favorisant la rencontre, la connexion et la concrétisation d'opportunités de coopération commerciale entre les entreprises nationales et internationales, contribuant ainsi positivement au développement économique du Vietnam. En tant qu'événement commercial international annuel, HortEx Vietnam offre une plateforme de choix aux entreprises, fabricants, fournisseurs, distributeurs et experts techniques. Il leur permet d'établir des liens renforcés, d'élargir leurs marchés et de stimuler la coopération commerciale, sans nécessiter la recherche d'opportunités dans de multiples pays.

Avec une envergure et une qualité sans cesse croissantes, l'exposition se positionne non seulement comme un lieu de rencontre incontournable pour l'industrie des légumes, des fleurs et des fruits, mais également comme un moteur essentiel de croissance et d'intégration internationale.

Texte et photos : Truong Giang/CVN