EzyRemit et Sacombank-SBR promeuvent une coopération stratégique globale

Au cours de la réunion, ils ont discuté de l'élargissement de la coopération et de l'amélioration des services internationaux de transfert d'argent et de paiement entre le Vietnam et l'Australie, offrant ainsi plus de valeur aux clients des deux pays.

Ils ont également évoqué l'expansion des services d'EzyRemit sur des marchés potentiels tels que la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Canada, les États-Unis et l'Europe. Cela fait partie de la stratégie de développement à long terme d'EzyRemit pour répondre à la demande croissante de transferts d'argent et de paiements internationaux des communautés d'outre-mer dans le monde entier.

EzyRemit s'est imposée comme une société fintech reconnue mondialement, fournissant des services de transfert d'argent international. Avec son siège social à Sydney et des bureaux internationaux à Hô Chi Minh-Ville, San Francisco, Toronto, Queenstown et Tokyo, la société a démontré sa capacité à offrir des solutions financières sûres, efficaces et accessibles aux communautés du monde entier.

S'exprimant lors de la réunion, le consul général du Vietnam pour la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland et l'Australie-Méridionale, Nguyên Thanh Tùng, a souligné l'engagement fort des secteurs public et privé à promouvoir la coopération internationale et l'innovation dans le secteur des technologies financières. Il a reconnu les contributions importantes d'EzyRemit au renforcement des relations entre le Vietnam et l'Australie.

Par ailleurs, le président-directeur général de Sacombank-SBR, Trân Minh Khoa, a déclaré que la société détient actuellement 25% des parts de marché des transferts de fonds de l'étranger vers le Vietnam. L'un des principaux atouts de Sacombank-SBR est sa technologie et la qualité de ses services.

Quant à Allan Nguyên, cofondateur de la société EzyRemit, il a déclaré que le Vietnam - l'un des dix pays ayant le plus grand volume de transferts de devises étrangères au monde - était l'un des marchés clés d'EzyRemit. EzyRemit et Sacombank-SBR souhaitent renforcer davantage leur coopération et prévoient de s'étendre sur le marché mondial en 2025, non seulement en Australie mais aussi en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Europe, au Canada et aux États-Unis.

Ils prévoient également de discuter plus en détail de la technologie et de la coopération dans le domaine des technologies financières, a-t-il précisé.

