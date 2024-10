La province de Thanh Hoa et l'Australie promeuvent leurs relations économiques

La province de Thanh Hoa déroule toujours le tapis rouge aux investisseurs du monde entier, y compris les entreprises australiennes, a déclaré le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, Trinh Tuân Sinh, lors d’une conférence sur les liens économiques entre Thanh Hoa et l'Australie, le 18 octobre à Sydney.

Cette conférence a été organisée conjointement par la délégation de la province de Thanh Hoa, l'ambassade du Vietnam en Australie et le Conseil des affaires Australie - Vietnam.

Thanh Hoa s'engage à créer un environnement propice, dans le respect de la législation vietnamienne, pour faciliter la réalisation efficace des projets des investisseurs sur son sol, a affirmé Trinh Tuan Sinh lors de l'événement.

Le secrétaire adjoint a invité les entreprises et les investisseurs australiens à explorer les opportunités d’investissement à Thanh Hoa dans divers secteurs, notamment l'agriculture de haute technologie, l'industrie énergétique, l’électronique... Il a également proposé à la partie australienne d'envisager l'octroi de bourses d'études et de formations de courte durée aux enseignants et étudiants de la province.

Lors de la conférence, Doàn Thi Thanh Mai, première secrétaire de l'ambassade du Vietnam en Australie, a souligné que la visite de la délégation de Thanh Hoa visait à concrétiser les accords conclus entre le Vietnam et l'Australie lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars dernier.

Elle a précisé que dans sa stratégie économique pour l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040, l'Australie positionnait cette région, dont le Vietnam, au cœur de sa politique économique et de ses activités commerciales. Cela témoigne de l'attractivité croissante des marchés du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est pour le gouvernement et les entreprises australiens, a-t-elle estimé.

Marco Zammarelli, président du Conseil des affaires Australie - Vietnam (AVBC), s'est engagé à ce que son organisation soutienne activement les entreprises vietnamiennes et australiennes dans la recherche et la concrétisation d'opportunités commerciales et d'investissement bilatérales.

Grame Barty, conseiller en commerce international de Business NSW, a mis en avant le Vietnam comme l'un des trois marchés émergents suscitant un vif intérêt parmi les entreprises australiennes. Il a encouragé les entreprises vietnamiennes à saisir cette opportunité, soulignant particulièrement les technologies de l'information et les matériaux de construction comme deux secteurs prometteurs pour leur entrée sur le marché australien.

VNA/CVN