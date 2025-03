Transition énergétique : la BEI soutiendra le Vietnam avec des prêts préférentiels

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu, jeudi 13 mars à Hanoï, Nicola Beer, vice-présidente de la Banque européenne d'investissement (BEI), affirmant que les relations entre le Vietnam et l'UE constituaient un modèle de coopération pacifique et exprimant le souhait de développer davantage les relations bilatérales.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à la promotion et à l'approfondissement de ses relations avec l'UE ainsi qu'à la coopération Vietnam - BEI.

Il a exprimé sa satisfaction quant à la proposition de la Banque européenne d'investissement (BEI) d'accorder des prêts pour soutenir les projets énergétiques du Vietnam, afin de faciliter la mise en œuvre de l'Accord de transition énergétique juste (JETP). Il a particulièrement souligné l'importance des projets liés à l'énergie éolienne offshore et aux réseaux intelligents.

Le vice-Premier ministre a également informé Mme Nicola Beer des projets verts susceptibles d'être soutenus par la BEI, tels que la réduction des émissions dans la production agricole, notamment le Projet de développement durable d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions associé à la croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030, ainsi que la construction d'infrastructures de transport vertes (chemins de fer urbains, chemins de fer à grande vitesse...).

Nicola Beer a salué les actions du Vietnam pour mettre en œuvre le JETP.

Lors de son séjour au Vietnam, la délégation de la BEI a rencontré et travaillé avec des dirigeants de la Banque d'État du Vietnam, du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère des Finances et du groupe Électricité du Vietnam (EVN) pour discuter de crédits préférentiels destinés aux projets d'énergie verte dans le cadre du JETP.

Elle a souligné que, dans les années à venir, la BEI renforcerait l'octroi de prêts préférentiels destinés à soutenir les projets d'infrastructures de transport verts, les initiatives d'énergie verte, ainsi que l'accompagnement de la transition écologique, de la décarbonation et de la réduction des émissions pour les PME.

De plus, la BEI a réaffirmé sa volonté de partager son expertise avec ses partenaires vietnamiens en matière de mobilisation de ressources financières vertes, de développement de mécanismes incitatifs et de création de solutions financières innovantes. Ces efforts visent à soutenir les projets d'énergie renouvelable, la réduction des émissions et l'adaptation au changement climatique.

