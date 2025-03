Vietjet : nouvelle liaison directe entre Hanoï et Shanghai

Photo : VJ/CVN

Pour célébrer cet événement, ainsi que les liaisons Hanoï - Pékin et Hô Chi Minh-Ville - Guangzhou, la compagnie propose une offre promotionnelle incluant 20 kg de bagages enregistrés et des repas gratuits pour les passagers voyageant entre le 17 mars et le 17 avril 2025. En parallèle, des milliers de billets à partir de 0 dông (hors taxes et frais) seront mis en vente chaque vendredi sur www.vietjetair.com et via l'application mobile Vietjet Air.

Les vols entre Hanoï et Shanghai seront opérés quotidiennement. Le départ de l’aéroport international de Nôi Bai, Hanoï, est prévu à 21h15, avec une arrivée à l’aéroport international de Pudong à 01h15 le lendemain matin. Le vol retour quittera Shanghai à 02h15 pour atterrir à Hanoï à 04h45 le même jour.

Photo : VJ/CVN

En plus des promotions tarifaires, Vietjet facilite l’exploration des grandes métropoles chinoises, offrant aux voyageurs la possibilité de visiter Shanghai, Pékin et Guangzhou, des centres économiques dynamiques et des destinations prisées pour le shopping et la gastronomie. À Shanghai, les passagers pourront flâner sur la rue Nanjing, admirer la ville depuis la tour Perle de l’Orient, explorer les rues à l’architecture européenne de Beijing Road et savourer des spécialités locales comme xiao long bao (boulettes de riz farcies) et nouilles au crabe.

À bord, Vietjet met à l’honneur la richesse culinaire vietnamienne avec des plats emblématiques tels que le phở Thìn, le bánh mì (sandwich vietnamien) ou encore le célèbre café au lait glacé. Les passagers profiteront également d’animations culturelles et artistiques à 10.000 m d’altitude. De plus, la compagnie assure un voyage en toute sérénité grâce à l’assurance gratuite SkyCare et propose des avantages exclusifs via son programme de fidélité Vietjet SkyJoy.

Minh Thu/CVN