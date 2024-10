Le Queensland accorde une grande importance au marché vietnamien

Le Queensland, deuxième État australien en termes de superficie, accorde une grande importance au marché vietnamien et souhaite intensifier davantage sa coopération avec les entreprises et les localités de ce pays d'Asie du Sud-Est, a affirmé Simon White, président du Conseil d'affaires Australie - Vietnam du Queensland, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, le 10 août.

Simon White a salué la décision d'élever les relations entre le Vietnam et l'Australie au rang de partenariat stratégique intégral en mars dernier, le considérant comme une base solide pour approfondir la coopération bilatérale dans divers secteurs.

Il a mis en exergue la position du Vietnam en tant que cinquième marché d'exportation du Queensland, ajoutant que les investisseurs australiens considèrent le Vietnam comme une nouvelle destination attrayante, particulièrement pour des fonds de pension.

Simon White a également évoqué le besoin du Queensland en main-d'œuvre hautement qualifiée et exprimé sa volonté de développer des opportunités de coopération en matière de formation professionnelle.

De son côté, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a exprimé sa gratitude envers Simon White et le Conseil d'affaires Australie - Vietnam du Queensland pour leur soutien et leurs contributions significatives à la promotion des échanges commerciaux et des investissements entre les deux nations, en particulier entre les entreprises vietnamiennes et le Queensland.

L'ambassadeur a proposé au Conseil d'affaires Australie - Vietnam de poursuivre la coopération et intensifier les liens entre les entreprises des deux pays, notamment en facilitant les visites de délégations vietnamiennes en Australie en vue de stimuler la collaboration dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, des obligations vertes, etc.

