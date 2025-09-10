Ouverture du programme d'amitié Pacifique 2025 à Quang Tri

Le programme d'amitié Pacifique (Pacific Friendship) 2025, l'un des événements les plus marquants en l’honneur du 30 e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, a été lancé le 9 septembre dans le quartier de Dông Hà, province centrale de Quang Tri.

Du 8 au 20 septembre, le programme propose un large éventail d'activités. Il inclut des formations sur la réponse aux catastrophes et l'utilisation de drones, des exercices de communication, et un partage d'expertise en matière de neutralisation des explosifs et munitions (EOD).

Le programme couvre également la médecine militaire, avec des formations aux soins des blessés, au traitement des accidents vasculaires cérébraux, et à la dentisterie scolaire. La construction et la réparation de postes médicaux, ainsi que des échanges en anglais, sont également prévus.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, Hoàng Nam, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Quang Tri, a souligné la signification de l'année 2025 pour les relations entre le Vietnam et les États-Unis, qui célèbrent le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Quang Tri, autrefois un champ de bataille féroce et un symbole de division et de sacrifice, a été choisie pour accueillir le programme d'Amitié Pacifique 2025, transformant un ancien lieu de conflit en un symbole de paix et de coopération.

Il a souligné que plus qu'une activité annuelle de coopération internationale, cet événement délivre un message fort : malgré un passé douloureux, les deux nations œuvrent ensemble pour construire la paix ; face à des défis communs, elles s'unissent pour favoriser le développement. Le programme inspire également la confiance et ouvre de nouvelles perspectives pour une coopération plus approfondie et plus durable entre les deux pays, ainsi qu'entre Quang Tri et ses amis internationaux, a estimé le responsable vietnamien.

De son côté, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Evans Knapper, a souligné que cette initiative reflète la force croissante du partenariat stratégique global entre les deux nations.

Il a décrit l'Amitié Pacifique comme la continuation du Partenariat Pacifique (Pacific Partnership), qui, depuis 2007, lie le Vietnam et les États-Unis par le biais de projets de coopération humanitaire et civile dans plusieurs provinces.

Ce programme, initialement lancé après le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, est organisé annuellement par le Commandement Indo-Pacifique des États-Unis. Il rassemble des gouvernements, des forces armées et des organisations humanitaires de la région. Sur proposition du ministère vietnamien des Affaires étrangères, l'initiative a été rebaptisée "Amitié Pacifique" en 2025 et est désormais dirigée par l'armée américaine.

