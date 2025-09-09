Le Vietnam renforce ses liens avec l’État de l’Oregon (États-Unis)

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Duc Hai, a reçu le 9 septembre à Hanoï une délégation de l’Assemblée législative de l’État de l’Oregon (États-Unis), conduite par le député Daniel Lôc Nguyên, en visite de travail au Vietnam.

>> Dà Nang coopère avec les États-Unis dans l'industrie des semi-conducteurs

>> Le ministre Bui Thanh Son s’entretient avec le sénateur américain Jeff Merkley

>> Produits vietnamiens : un fort attrait pour les importateurs américains

Photo : VNA/CVN

Nguyên Duc Hai a salué cette visite, organisée à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis. Il a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants et a souligné les acquis notables de la coopération bilatérale au cours des trois dernières décennies, en particulier l’instauration du Partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis en 2023.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a également réaffirmé l’importance que le Parti et l’État accordent à la communauté vietnamienne à l’étranger, notamment aux États-Unis, et a salué le rôle croissant de cette communauté dans le développement des relations bilatérales.

Nguyên Duc Hai a exprimé le souhait que Daniel Lôc Nguyên et les membres de la délégation continuent de contribuer activement au renforcement des liens Vietnam - États-Unis, encouragent les échanges entre parlementaires et commissions des deux pays, et promeuvent la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, de la science et de la technologie, de l’innovation, ainsi que de l’éducation et de la formation.

Il a également invité l’Oregon à accompagner le Vietnam dans le développement de l’industrie des semi-conducteurs, la transition énergétique, l’économie verte et la coopération universitaire.

Pour sa part, Daniel Lôc Nguyên a présenté les résultats positifs obtenus après dix ans de mise en œuvre de l’Initiative Vietnam - Oregon, lancée en 2015 en partenariat avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères, ainsi que l’accord de coopération signé en 2022 avec le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

Il a réaffirmé l’engagement des parlementaires et des entreprises de l’Oregon à approfondir les relations entre le Vietnam et les États-Unis, en particulier avec l’État de l’Oregon, afin de les développer de manière stable, durable et de plus en plus stratégique dans les années à venir.

VNA/CVN