Diplomatie

Échange d'amitié entre le Vietnam et les États-Unis à Hô Chi Minh-Ville

Le 6 septembre, le programme d'échange d'amitié Vietnam - États-Unis s'est tenu à Hô Chi Minh-Ville pour célébrer le 30 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1995 - 2025). Le programme est organisé conjointement par l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, la mission américaine au Vietnam et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Le programme d'échange d'amitié Vietnam - États-Unis a attiré environ 5.000 participants avec des activités telles que des échanges culturels et sportifs, des jeux folkloriques des deux pays, des visites de stands présentant la culture, la cuisine et des expositions de réalisations des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cet événement présente non seulement la diversité culturelle et l'amitié entre les peuples vietnamien et américain , mais témoigne également de l'esprit de coopération et d'une vision prospective. Il s'agit également d'une occasion d'affirmer que l'amitié entre les peuples constitue un fondement solide des relations bilatérales et, parallèlement, un moteur pour approfondir et consolider les relations entre les deux pays.

S'exprimant lors de l'événement, Dông Huy Cuong, vice-président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a exprimé sa gratitude aux dirigeants de Hô Chi Minh-Ville, à la mission diplomatique américaine au Vietnam, aux délégués et aux invités pour avoir accompagné et créé un programme significatif.

Selon M. Cuong, les échanges culturels, éducatifs et interpersonnels constituent la "base durable pour favoriser la compréhension, la confiance et l'amitié" entre les peuples des deux pays.

Au fil des années, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Association Vietnam - États-Unis se sont coordonnées avec des partenaires américains pour organiser de nombreuses activités d’échange, contribuant à guérir les blessures de la guerre et à élargir la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, de l’économie et du commerce.

Vers un avenir meilleur

"Plus important encore, il s'agit d'une meilleure compréhension entre nos peuples. Nous avons tissé des liens grâce à l'éducation et aux échanges culturels – un formidable cheminement qui se poursuivra car le Vietnam et les États-Unis partagent de nombreux intérêts, objectifs et valeurs communs", a déclaré l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper.

L'ambassadeur des États-Unis a souligné le rôle essentiel des jeunes dans la promotion de la coopération bilatérale. Il a déclaré que la musique, le cinéma, la littérature, ainsi que les échanges culturels et éducatifs, constituent des passerelles qui aident la jeune génération à acquérir une compréhension mutuelle et des amitiés durables.

Melissa Brown, consule générale des États-Unis à Hô-Chi-Minh-Ville, a affirmé : "Ce festival témoigne de la force du partenariat entre les deux pays et de la diplomatie interpersonnelle dynamique entre les peuples américain et vietnamien."

Melissa Brown a souligné qu'au cours des trois dernières décennies, les relations entre le Vietnam et les États-Unis se sont fortement développées, en particulier après la mise à niveau vers un partenariat stratégique global en 2023, s'étendant à de nombreux domaines allant des affaires, de l'éducation et de la santé à la technologie.

"La diplomatie interpersonnelle est au cœur de cette relation bilatérale", a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré que des événements comme le festival d’échange sont la preuve que la relation entre les deux pays ne se résume pas seulement à la coopération entre les gouvernements, mais aussi à une connexion directe entre les peuples, vers un avenir meilleur.

Texte et photos : Quang Châu/CVN