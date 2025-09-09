Le BP donne son avis sur les préparatifs des Congrès du Parti de Cà Mau et de Hung Yên

Le Groupe de travail N°1 du Bureau politique (BP), dirigé par le chef de l'État et membre du BP, Luong Cuong, a tenu le 9 septembre des séances de travail avec les Comités permanents des Comités provinciaux du Parti de Cà Mau et de Hung Yên afin d'examiner les préparatifs des Congrès provinciaux du Parti pour la période 2025-2030.

Les membres du groupe ont donné leur avis sur les principaux projets de documents pour les Congrès provinciaux du Parti, notamment les rapports politiques, les rapports d'évaluation de la direction et de l'orientation des Comités permanents, les plans du personnel, les projets de Résolutions des Congrès et les programmes d'action pour leur mise en œuvre.

Les projets de documents offrent un aperçu complet des cinq dernières années, soulignant avec franchise les lacunes, les causes et les leçons apprises. Les orientations, objectifs et solutions pour les cinq prochaines années définissent des priorités et des avancées claires, reflétant une forte détermination politique, une vision prospective et un nouvel espace de développement conforme aux projets de documents du XIVe Congrès national du Parti et aux récentes Résolutions du Comité central du Parti et du Bureau politique.

Les membres du Bureau politique et du Secrétariat ont globalement approuvé les projets de documents, tout en recommandant une présentation plus claire des principales réalisations et des lacunes restantes, ainsi qu'une définition claire du potentiel et des atouts des localités, l'ajout d'orientations stratégiques et la définition d'exigences spécifiques pour la nouvelle période.

Ils ont appelé à améliorer l'efficacité de l'administration locale à deux niveaux, en particulier au niveau local après les fusions administratives ; à renforcer la grande unité nationale et à construire un Parti et un système politique propres et forts ; et à promouvoir l'application des sciences et des technologies, l'innovation et la transformation numérique pour favoriser un développement rapide et durable.

Le président Luong Cuong a demandé à Hung Yên de se concentrer sur la révision et l'élaboration de politiques d'investissement afin de favoriser un développement industriel, de haute technologie et d'agriculture propre moderne ; des systèmes urbains, de services et commerciaux de haute qualité ; et le développement des énergies propres, avec pour objectif de faire de Hung Yên un pôle énergétique du delta du fleuve Rouge.

Par ailleurs, le chef de l'État a appelé Cà Mau à capitaliser sur ses atouts et son potentiel en accélérant le développement du port de Hon Khoai, afin de faire de la localité un pôle logistique maritime international et un pôle industriel gaz-électricité-engrais, tout en exploitant davantage ses atouts dans le secteur de la pêche pour un développement global.

