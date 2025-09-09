Un pont d’amitié pour renforcer les liens entre le Vietnam et les peuples du monde

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Elle diffuse rapidement et avec précision les avancées nationales dans tous les domaines, tout en jouant le rôle d’ambassadeur de la compréhension et de l’amitié entre le Vietnam et les peuples du monde, notamment Cuba.

C’est ce qu’a souligné Alejandro Gómez Vega, vice-président de l’agence Prensa Latina, dans une interview accordée à la VNA à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de sa création et du 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Cuba.

Selon lui, la VNA n’est pas seulement une agence d’information nationale dotée d’un vaste réseau, elle constitue aussi une source essentielle pour relayer les événements et les succès vietnamiens. Il a salué son rôle dans la promotion de la compréhension internationale, en particulier de l’amitié durable Vietnam - Cuba, illustrée par une coopération constante dans la formation et les échanges journalistiques.

Évoquant la position de la VNA dans l’écosystème médiatique régional et international, notamment en Amérique latine, Alejandro Gómez Vega a rappelé que grâce à son réseau de correspondants dans 30 pays et dans toutes les villes et provinces du Vietnam, ses contenus atteignent des centaines de milliers de lecteurs, renforçant la compréhension mutuelle et les liens culturels.

Concernant la coopération entre la VNA et Prensa Latina, il a mis en avant une collaboration de longue date, initiée pendant les années de guerre et poursuivie aujourd’hui par des accords bilatéraux. Il a déclaré espérer que les deux agences continueront d’élargir leur coopération et exploreront de nouvelles pistes, au service des peuples des deux pays et de la communauté internationale.

VNA/CVN