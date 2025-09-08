Un pont d’amitié entre le Vietnam et la Slovaquie

Le 6 septembre, l’ambassade du Vietnam en Slovaquie a solennellement célébré le 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025) et le 75 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Slovaquie (1950 - 2025).

L’événement a réuni des représentants des autorités slovaques, du corps diplomatique, des amis internationaux ainsi qu’une large communauté vietnamienne résidant, faisant des études et travaillant en Slovaquie. Les participants ont rappelé le parcours historique du peuple vietnamien et affirmé leur volonté de renforcer et d’élargir la coopération multiforme entre les deux pays.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang, a passé en revue les réalisations marquantes du pays dans son processus de Renouveau, d’intégration et de développement. Il a souligné que le Vietnam entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec 194 États, dispose de 38 partenariats stratégiques et globaux, et participe activement à plus de 70 organisations internationales et forums multilatéraux, illustrant son rôle croissant sur la scène mondiale.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l’ambassadeur a mis en exergue la signification du 75e anniversaire de l'établissement des relations Vietnam - Slovaquie. Il a rappelé que depuis 2023, la communauté vietnamienne a été officiellement reconnue comme la 14e minorité ethnique en Slovaquie, preuve vivante des liens étroits entre les deux peuples et vecteur de nouvelles opportunités d’échanges culturels et de coopération entre citoyens. L’ambassadeur s’est dit confiant dans l’avenir de ces relations, appelées à évoluer vers un partenariat stratégique.

Pour sa part, le ministre slovaque des Finances, Ladislav Kamenický, a salué les contributions de la communauté vietnamienne, la considérant comme un pont essentiel de culture, d’économie et d’amitié. Il a exprimé le souhait que les deux pays continuent d’élargir leur coopération dans des domaines tels que le commerce, l’énergie, l’éducation, le tourisme et les échanges culturels.

La cérémonie s’est clôturée par des représentations artistiques traditionnelles vietnamiennes et une présentation de spécialités culinaires comme le pho, les nems ou les banh cuôn, qui ont contribué à diffuser la culture vietnamienne en Slovaquie.

Le même jour, l’ambassade du Vietnam en République tchèque a inauguré la "Journée du film vietnamien", visant à présenter aux amis tchèques et internationaux des œuvres cinématographiques sur le pays, son peuple et sa culture.

VNA/CVN