Ouverture du Festival de la publicité du Vietnam 2024

>> Propriétés intellectuelles et bonnes politiques, clés du succès de Binh Duong

>> VIMF 2024 : rendez-vous des géants de la technologie industrielle

>> Binh Duong enregistre une croissance impressionnante au 1er semestre

>> Binh Duong vise à créer davantage de zones industrielles vertes

Organisé par l’Association de la publicité du Vietnam, le Vietnam AdFest 2024 vise à présenter et promouvoir les potentiels, les avantages ainsi que le rôle important de l’industrie publicitaire du Vietnam, et plus largement, de l’industrie culturelle du pays.

Cet événement se déroule du 11 au 13 juillet au Centre provincial des conférences et des expositions de Binh Duong ainsi qu'au Centre international des expositions WTC Expo. Pendant ces trois jours, le festival propose aux visiteurs une expérience enrichissante à travers une variété d'activités, comprenant des expositions, des forums, des séminaires, des compétitions, des salons du sport et des salons de l'emploi.

Le point culminant de l'événement est le 14e Salon international des équipements et technologies publicitaires du Vietnam - VietAd 2024 Binh Duong, qui accueille 250 stands représentant les principales entreprises nationales et internationales du secteur publicitaire. Cette exposition diversifiée présente des machines et équipements pour l'industrie publicitaire, la technologie LED, le matériel publicitaire, les services d'impression, la construction publicitaire, entre autres. VietAd 2024 Binh Duong offre ainsi une plateforme commerciale pour la communauté nationale et internationale de la publicité, facilitant les rencontres, les échanges, la promotion de l'image de marque, le transfert de technologie et l'expansion du marché.

Dans le cadre du Vietnam AdFest 2024 se tiendra également le Forum sur la publicité et les médias du Vietnam 2024, un espace d'échange et de discussion réunissant les dirigeants des agences de gestion de l'État, les experts, les scientifiques, ainsi que les organisations et entreprises nationales et étrangères du secteur de la publicité et de la communication.

Une palette d’activités prévues

Le Vietnam AdFest - Binh Duong 2024 a été un événement marquant, organisé pour la première fois au Vietnam, soulignant l'importance de l'industrie publicitaire dans le cadre de la stratégie de développement culturel à l'horizon 2030. Cet événement, dirigé par l'Association vietnamienne de la publicité, est un rendez-vous crucial non seulement pour les acteurs de l'industrie, mais aussi pour le gouvernement et l'État.

Le forum aborde divers aspects essentiels, notamment la situation macroéconomique du Vietnam en 2024 et les prévisions pour 2025, les perspectives de l'industrie des médias et de la publicité au Vietnam et dans la région, les mises à jour sur l'industrie vietnamienne des médias et de la publicité, ainsi que les solutions pour développer le secteur des expositions au Vietnam. De plus, il offre un aperçu de l'industrie publicitaire coréenne et des stratégies de développement de l'industrie culturelle associée à la publicité. Les discussions portent également sur les statistiques de la publicité au Vietnam et dans le monde au cours des six premiers mois de 2024, ainsi que sur le développement de l'industrie publicitaire à l'échelle nationale et mondiale.

Dans le cadre de cet événement, un programme de signature de coopération entre l'Association vietnamienne de la publicité et l'Association chinoise de la publicité est organisé. Avec d'autres activités significatives comme un atelier sur la promotion du développement du commerce international de la publicité, un concours marathon photo et un salon de l'emploi. De plus, des événements caritatifs tels que la course à pied Ho Chi Minh City Advertising Association - HAA Charity Run 2024 ont été organisés pour sensibiliser et mobiliser les entreprises et les célébrités à respecter les régulations légales en matière de publicité, avec pour thème "Dites NON à la fausse publicité".

Nguyên Truong Son, président de l'Association vietnamienne de la publicité, a souligné l'importance historique de cet événement pour l'industrie publicitaire vietnamienne, qui promet de stimuler la croissance et de renforcer l'image de marque du Vietnam dans le domaine de la publicité à l'échelle internationale.

Texte et photos: Truong Giang/CVN