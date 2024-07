En 2025, toutes les provinces et les grandes villes devraient disposer de services 5G

Le ministère de l'Information et de la Communication vient d’approuver un plan sur l’amélioration de la qualité du réseau mobile du Vietnam d’ici 2025.

L'objectif principal du plan est d'améliorer la qualité du réseau mobile du Vietnam en général et de déployer efficacement la commercialisation du réseau mobile haut débit 5G en particulier. Il vise également à améliorer significativement les expériences des utilisateurs et contribuer au développement de l’économie numérique, de la société numérique et du gouvernement numérique.

Le plan fixe un objectif spécifique selon lequel, d’ici 2025, la vitesse de téléchargement moyenne minimale du réseau 4G serait de 40 Mbit/s. En outre, toutes les lignes ferroviaires, les nationales, les autoroutes et trois lignes de métro urbaines bénéficieraient d’un réseau large bande mobile.

Quant au réseau 5G, son taux de couverture dans les grandes villes et provinces serait de 100% et sa vitesse de téléchargement moyenne minimale serait de 100 Mbit/s.

