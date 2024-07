La croissance se consolide grâce au rebond de l’industrie manufacturière

Au cours des six premiers mois de l’année, l’économie vietnamienne a affiché une bonne dynamique, avec une croissance du PIB de 6,42%. La production et le commerce ont particulièrement contribué à cette reprise vigoureuse, annonçant des perspectives prometteuses pour la deuxième moitié de l’année et au-delà.

Selon les données récemment publiées par l’Office général des statistiques, la croissance est observée dans de nombreux secteurs et domaines. En particulier, le commerce et la production industrielle ont connu une expansion significative, avec 56 des 63 provinces montrant des indices en hausse par rapport à la même période l’année précédente. L’industrie manufacturière a été le principal moteur de cette croissance, avec un taux de progression de 8,67%.

Photo : VNA/CVN

Pour expliquer cette croissance positive du PIB, Pham Tuân Anh, directeur adjoint du Département de l’industrie relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné l’importance de la direction décisive du gouvernement et du Premier ministre. Cette direction s’est manifestée par une accélération des investissements publics, la mise en œuvre de projets industriels clés et une forte attraction des investissements directs étrangers (IDE), ce qui a renforcé les capacités de production nationale.

"Le gouvernement, les ministères et les collectivités locales ont collaboré étroitement avec les associations d’entreprises pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par les accords de libre-échange conclus par le Vietnam. Cette initiative intervient à un moment opportun, alors que le marché mondial montre des signes de reprise, ce qui a entraîné une augmentation notable de nos exportations dans des secteurs clés tels que le textile, les chaussures, l’électronique et l’alimentation. Parallèlement, les entreprises, en particulier celles domestiques, ont bénéficié des politiques de soutien gouvernemental. Actuellement, les entreprises locales ont presque doublé leurs exportations par rapport aux entreprises étrangères."

Répondant aux besoins du moment, le gouvernement a récemment proposé de prolonger la réduction de 2% de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’à la fin de l’année en cours, une mesure qui a été approuvée par l’Assemblée nationale et accueillie favorablement par la communauté des affaires.

Un levier efficace

Cette réduction de la TVA est perçue comme un levier efficace pour réduire les coûts de production et abaisser le coût de revient, offrant ainsi aux entreprises une opportunité de relance et d’expansion de leurs activités, comme l’a souligné Nguyên Thi Diêm Hang, vice-présidente du Conseil d’administration de Vinapharma Group.

Photo : VNA/CVN

"La baisse des taxes, en particulier de la TVA, est bénéfique pour toutes les entreprises car elle leur permet de réduire leurs coûts. Cela a un impact direct sur le pouvoir d’achat des consommateurs finaux et stimule la demande. De plus, les entreprises peuvent réinvestir ces économies dans leur production continue."

Cependant, malgré les signes positifs observés en début d’année, les experts estiment que la reprise économique reste en deçà des attentes, principalement en raison des nombreuses fluctuations dans l’économie mondiale. Le marché mondial fait face à des défis persistants tels que des risques accrus d’instabilité future, une pression inflationniste élevée, des disruptions potentielles dans les chaînes d’approvisionnement, des tensions politiques et une augmentation des prix de l’énergie. Ces difficultés continuent d’avoir un impact sur l’économie mondiale en général, et sur le Vietnam en particulier. Ainsi, malgré les améliorations enregistrées, les entreprises font toujours face à de nombreux défis.

Pour soutenir la croissance à moyen et long terme, Pham Tuân Anh, directeur adjoint du Département de l’industrie au ministère de l’Industrie et du Commerce, propose: "Il est crucial de continuer à déployer efficacement des politiques de soutien aux entreprises pour relever les défis rencontrés, notamment dans des secteurs d’exportation clés. Il est également essentiel de mettre en œuvre de nouveaux projets visant à la fois à répondre à la demande intérieure et à renforcer les capacités d’exportation du pays, favorisant ainsi le développement économique."

En parallèle, les entreprises ont adopté la transformation numérique pour réduire les coûts, accroître leur compétitivité et assurer un développement durable de leurs activités. Elles investissent également dans la modernisation des équipements et des technologies, tout en renforçant les réseaux d’approvisionnement locaux pour réduire leur dépendance à l’étranger, améliorer la qualité et baisser les prix des produits et services. Malgré les défis économiques mondiaux, les perspectives de croissance restent prometteuses pour les mois à venir en 2024 et pour les années suivantes.

