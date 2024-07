Bamboo Airways signe un contrat de services de maintenance de moteurs d'avion

Le transporteur aérien privé vietnamien Bamboo Airways et Israel Aerospace Industries (IAI), une entreprise de construction aéronautique israélienne, ont signé mercredi 10 juillet un contrat de coopération d'une valeur de 36 millions d'USD.

Photo: TTTC/CVN

Selon ce contrat, IAI fournira un ensemble de services de maintenance pour six moteurs CFM56-5B d’avions A321 de Bamboo Airways durant la période 2024-2025. En outre, IAI donnera en location un moteur CFM56-5B à Bamboo Airways pour une durée de deux ans, à partir de 2024.

Le directeur général de Bamboo Airways, Luong Hoài Nam, a déclaré que sa compagnie avait choisi IAI comme partenaire en raison de sa réputation mondiale et de sa capacité à fournir des solutions techniques avancées, répondant à toutes les exigences les plus strictes en matière de maintenance et de réparation des moteurs d'avion.

De son côté, le vice-président du groupe israélien, Ido Ben Cnaan, a déclaré qu'avec ses services MRO (maintenance, réparation et entretien) complets, IAI était la meilleure unité de gestion et de maintenance du moteur CFM56-5B pour Bamboo Airways.

Auparavant, au cours du premier semestre 2024, Bamboo Airways avait loué trois avions A320 supplémentaires, portant le nombre total d'avions en exploitation à huit.

La compagnie aérienne envisage de continuer à louer des avions pour porter sa flotte à 12 avions fin 2024, et à 18 avions fin 2025, si les conditions du marché le permettent.

IAI a estimé que le contrat avec la compagnie aérienne vietnamienne constituait une étape importante dans son processus de développement en Asie.

VNA/CVN