Conférence sur le développement de l'économie d'État au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Les participants ont analysé des questions importantes dans le développement de l'économie d'État depuis 1986, proposé leurs points de vue et mesures pour le développement d’ici 2030 et une vision à l'horizon 2045.

Le Docteur Pham Anh Tuân, directeur adjoint de l'Institut d'économie du Vietnam, a déclaré que l'économie d'État comprend les entreprises publiques, les ressources nationales, la terre, le budget et le capital de l'État dans les entreprises privées et les coopératives. Elle joue un rôle crucial dans le maintien de la stabilité macroéconomique et la promotion du développement socio-économique.

Après près de 40 ans de Renouveau, l'économie d’État s'est fortement développée, apportant une grande contribution à la construction et à la défense nationales. Les entreprises publiques jouent un rôle clé dans des secteurs comme l'électricité, le pétrole et le gaz, les télécommunications, les technologies de l'information, les transports, ainsi que la banque et la finance. Toutefois, l'économie d’État présente encore des limites, telles que des contributions en deçà du potentiel et une faible compétitivité, a-t-il observé.

Selon le docteur Pham Sy An, de l'Académie vietnamienne des sciences sociales, l'économie d'État continue de se développer, devenant un élément fondamental de l'orientation socialiste, contribuant grandement à la construction et au développement du pays et à la protection de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Dans le secteur de l'énergie, les entreprises publiques représentent environ 87% de la production d'électricité, plus de 84% des parts de marché en matière de commerce de détail de carburants, 100% des parts de marché du gaz brut et 70% des parts de marché du gaz naturel liquéfié (GNL). Elles répondent à 70% de la demande en carburants et de 70 à 75% de la demande en engrais azotés, a-t-il précisé.

Le Docteur Vu Hoàng Dat, de l'Institut d'économie du Vietnam, a déclaré que le Vietnam avait obtenu de grands progrès dans la réforme des entreprises publiques. D'un point de vue financier, les entreprises publiques ont tendance à mieux fonctionner que les entreprises privées nationales et étrangères.

Bien que l'économie d’État soit encore confrontée à de nombreux défis, elle joue toujours un rôle important et dispose d'un grand potentiel de développement futur, a-t-il conclu.

VNA/CVN