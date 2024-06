Binh Duong vise à créer davantage de zones industrielles vertes

La province de Binh Duong (Sud) confirme son objectif de créer davantage de zones industrielles vertes, notamment des centres d’énergies propres et renouvelables, afin de minimiser les impacts négatifs sur l’environnement et de poursuivre son développement durable.

L'information a été énoncée par Nguyên Truong Thi, directeur adjoint du Service provincial de l’industrie et du commerce de Binh Duong, lors du colloque intitulé "Automatisation énergétique - force motrice pour une production intelligente", tenu le 20 juin dans cette province du Sud.

Selon M. Thi, à l’heure où le développement des sources d'énergie renouvelables est en pleine croissance, la province de Binh Duong encourage les entreprises à investir dans les technologies d'énergie propre.

Au niveau de la transformation verte pour les parcs industriels de Binh Duong, M. Thi a déclaré que Binh Duong développerait davantage de parcs industriels verts, respectueux des normes pour la protection de l'environnement et d'utilisation efficace des ressources en énergie.

Classée parmi les premières ICF (communauté intelligente mondiale) en 2023, la ville intelligente de Binh Duong est non seulement remarquable en matière de technologie et de gestion intelligente, mais elle est aussi un modèle de développement durable.

De son côté, Huynh Dinh Thai Linh, directrice exécutive de World Trade Center Binh Duong (WTC Binh Duong), a expliqué que son groupe était en train de convertir de nombreux projets et modèles de zones industrielles traditionnelles en zones industrielles vertes et intelligentes.

"Il s’agit d’une orientation du gouvernement vietnamien pour le futur et les entreprises ne peuvent pas rester hors jeu", a-t-elle souligné. À l’heure actuelle, son groupe a d’ores et déjà consulté plusieurs zones industrielles locales et de l’ensemble du pays au sujet de cette transformation verte.

Automatisation, électricité et énergie en vedette en septembre

Afin de soutenir les entreprises dans le processus de promotion de l'automatisation vers une production intelligente et un développement vert et durable, Binh Duong mettra en œuvre de nombreuses politiques diverses pour créer des conditions favorables à des institutions financières, à l’investissement dans des infrastructures et des ressources humaines ainsi qu’à l’établissement de programmes de connexion d’affaires.

Du 25 au 27 septembre 2024 auront notamment lieu au Centre d'exposition international WTC Expo, Binh Duong, le Salon mondial de l'automatisation au Vietnam et le Salon de l'électricité et de l'énergie 2024.

Selon les organisateurs, l'exposition devrait attirer plus de 150 entreprises avec plus de 200 stands nationaux et internationaux sur une superficie de plus de 10.000 m2. L’événement rassemblera des entreprises et des experts mondiaux de premier plan dans les domaines de l'automatisation, de l'électricité et de l'énergie, promettant d'offrir de nombreuses opportunités de coopération et de développement à l'industrie de Binh Duong dans son ensemble et du Vietnam en général.

En marge de l'exposition, le Salon sera le cadre d’activités de connexion commerciale et de séminaires sur les tendances de développement, l'application des technologies nouvelles et avancées et les solutions optimales dans les domaines de l'automatisation, de l'électricité et de l'énergie, ainsi que sur les technologies les plus avancées et des lignes de production les mieux investies, avec un programme de visite d’usine des parcs industriels des provinces de Binh Duong et de Dông Nai.

Texte et photos : Truong Giang/CVN