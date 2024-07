Ouverture du forum technologique international iTech Expo 2024 à Hô Chi Minh-Ville

iTECH EXPO 2024 est un événement professionnel prestigieux, organisé pour la première fois au Vietnam à l'échelle internationale, avec la participation d'une dizaine de pays et territoires tels que la Chine, l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan (Chine), la République de Corée, le Japon, la République tchèque, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et la Russie.

Les participants découvriront de nombreuses activités organisées sur trois jours. iTECH Expo rassemble près de 300 stands de grandes sociétés et entreprises technologiques vietnamiennes et internationales telles que Intel, ASUS, Zoho, QTSC, VNPT, Viettel, Mobifone, CMC Telecom, et Galaxy Holdings, qui présenteront des technologies visant à améliorer la connectivité future.

iTECH Forum, un séminaire spécialisé, est l'un des points forts qui différencient iTECH EXPO des autres expositions technologiques au Vietnam. Huit sessions de séminaires seront organisées sur trois jours, rassemblant près de 50 experts, conférenciers de premier plan de l'industrie, représentants de sociétés et d'entreprises technologiques nationales et internationales. Ils discuteront de l'exploitation du potentiel et de l'analyse approfondie de sujets d'actualité tels que : mesurer l'impact économique du numérique : opportunités et défis ; technologie émergente – nouvelles opportunités pour les organisations et les entreprises ; gouvernement numérique et sécurité de l'information ; technologie IA – façonner le développement des entreprises à l’ère numérique ; IoT – Technologie de connexion du futur ; nouvelles solutions de transformation numérique pour les entreprises ; technologie & ESG : De la vision stratégique à la valeur durable ; Women in Tech Vietnam : Améliorer les opportunités pour les femmes dans le secteur technologique.

Défis à relever

Lors de la journée d'ouverture, les deux conférenciers principaux étaient le Dr. Nguyên Công Ai, directeur général de KPMG Vietnam, et le Dr. Thiêu Phuong Nam, directeur général de Qualcomm Vietnam, Laos et Cambodge. Echangeant sur le sujet "Tendances technologiques mondiales : opportunités et défis pour le Vietnam", Dr. Nguyen Công Ai a déclaré : "Le monde connaît actuellement la quatrième grande révolution industrielle, ainsi que le développement de tendances technologiques telles que les technologies vertes, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et le cloud computing. Les récents progrès technologiques ont créé les conditions nécessaires au développement significatif des secteurs de haute technologie au Vietnam, notamment dans les domaines de la transformation numérique, des énergies renouvelables, de la fabrication verte et des semi-conducteurs".

En outre, les nouvelles tendances technologiques ont également un fort impact sur la chaîne d’approvisionnement mondiale, poussant les entreprises multinationales à délocaliser progressivement leurs installations de production de la Chine vers d’autres pays, dont le Vietnam, faisant ainsi du Vietnam un pôle d’attraction pour les IDE. Bien qu'il existe de nombreuses opportunités, le Vietnam est toujours confronté à de nombreux défis liés au manque de ressources humaines de haute qualité, à des infrastructures obsolètes et à des politiques inadéquates.

Pour suivre les tendances mondiales, le gouvernement vietnamien a proposé des politiques visant à encourager les investissements dans le domaine de la technologie et de l'innovation, en se concentrant sur le développement de ressources humaines de haute qualité. Ce sont des prémisses importantes pour le développement fort des industries d'application de haute technologie à l'avenir, créant une motivation pour le développement global de l'économie et du pays.

Enfin, des activités de B2B permettront aux organisations et aux entreprises d'échanger, de se connecter, d'élargir le potentiel de coopération et de développer un réseau commercial mondial.

Texte et photo : Minh Thu/CVN