Binh Duong enregistre une croissance impressionnante au 1er semestre

Photo : VNA/CVN

Une reprise a été observée dans de nombreux secteurs, avec une croissance du secteur de construction de 5,81%, des services de 7,36% et de l'agroforesterie-pêche de 3,29%, ont rapporté les autorités locales.

En particulier, la province a connu une reprise remarquable des exportations avec des revenus estimés à près de 16,3 milliards d'USD au cours du premier semestre, soit une hausse de 10,3 % sur un an.

En termes d'investissement, bien que la province ait bénéficié d'une augmentation de 12,1% des investissements nationaux à plus de 27.000 milliards de dôngs (1,06 milliards d'USD), les investissements directs étrangers attirés ne représentent que 64,4% de ceux de la même période de l'année dernière, en raison des difficultés dans l’environnement mondial de l’investissement.

Jusqu'à présent, Binh Duong n'a réalisé que 24,7% du plan de décaissement des investissements publics de cette année assigné par le Premier ministre et 17,1% de l'objectif fixé par le Conseil populaire provincial, principalement en raison de goulots d'étranglement dans les mécanismes, les politiques et les procédures administratives.

Ngô Van Mit, directeur du Bureau provincial des statistiques, a déclaré que pour atteindre l'objectif de croissance de 8% pour 2024, Binh Duong devait réaliser une expansion économique de 8,5% au troisième trimestre et de 10,7% au quatrième trimestre.

Le président du Comité populaire de Binh Duong, Vo Van Minh, a déclaré que pour atteindre l'objectif de croissance de cette année et maintenir son rôle de pôle économique clé du pays, la province s'efforcera de trouver des solutions spécifiques et efficaces, allant de l'amélioration la qualité des investissements, l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion du développement durable dans chaque secteur.

Parallèlement, la province continuera à accélérer le décaissement des capitaux d'investissement publics et à accroître sa compétitivité, a-t-il ajouté.

VNA/CVN