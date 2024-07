Le Vietnam reste une destination importante pour les investisseurs étrangers

Le ministère du Plan et de l'Investissement a déclaré que les investisseurs étrangers continuaient à considérer le Vietnam comme une destination importante à moyen et long terme, dans le contexte du processus de restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Photo : Thê Duyêt/VNA/CVN

Les perspectives économiques mondiales pour 2024 devraient connaître une faible reprise et être confrontées à de nombreux risques et défis dus à la complexité et à l’instabilité géopolitique post-COVID-19, ainsi qu’à la concurrence entre les géants mondiaux.

Dans le même temps, de nouvelles normes et interventions gouvernementales pourraient affecter la tendance des investissements directs étrangers (IDE), provoquant une croissance lente et une concentration entre les pays ayant des liens géopolitiques.

Cependant, selon les évaluations de diverses organisations financières nationales et internationales, le Vietnam maintient un rythme positif pour attirer les IDE grâce à son rôle dans la diversification de la chaîne d'approvisionnement, la reprise économique et la croissance stable de la macroéconomie.

Le ministère du Plan et de l'Investissement estime qu'outre ces trois facteurs fondamentaux, le Vietnam a la possibilité d'investir dans de nombreuses industries pionnières. L’industrie technologique connaît beaucoup d’innovation et de numérisation.

De même, le secteur des énergies renouvelables suscite de l'intérêt, avec un accent croissant sur les sources d'énergie propres telles que l'énergie solaire et éolienne pour améliorer durablement l'approvisionnement en électricité du Vietnam.

Photo : Trong Dat/VNA/CVN

En outre, la confiance des investisseurs dans le Vietnam continue de se renforcer, les investisseurs existants croient dans les politiques du gouvernement et dans le développement futur de l'économie vietnamienne, et de nombreux investisseurs considèrent le Vietnam comme une destination attrayante avec beaucoup de potentiel et d'espace à moyen et long terme.

La position du pays indochinois dans la chaîne d'approvisionnement en électricité et en électronique se renforce, attirant de nombreux conglomérats de production électronique.

Le ministère du Plan et de l'Investissement estime que le Vietnam doit surmonter certains obstacles tels que la préparation de ressources humaines qualifiées, la résolution des pénuries d'énergie et la simplification des procédures administratives.

Selon un rapport du ministère du Plan et de l'Investissement, au cours des six premiers mois de 2024, le capital total d'IDE enregistré a atteint près de 15,2 milliards d’USD, soit une augmentation de 13,1% par rapport à la même période en 2023. Le capital réalisé est estimé à 10,84 milliards d’USD, en hausse de 8,2% en glissement annuel.

Le ministère du Plan et de l'Investissement a également déclaré que la qualité des projets d'investissement s'est considérablement améliorée. De nombreux grands projets dans les domaines des semi-conducteurs, de l'énergie (production de batteries, de cellules photovoltaïques, de barres de silicium), de production de composants, de produits électroniques et de produits à haute valeur ajoutée ont été nouvellement investis et ont augmenté leur capital au cours des six premiers mois de l'année.

Les capitaux d'IDE sont principalement placés dans les provinces et les villes telles que Bac Ninh, Bà Ria - Vung Tàu, Quang Ninh, Hanoï, Hai Phong, Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, entre autres. Les principaux investisseurs viennent principalement de Singapour, du Japon, de Hong Kong (Chine), de République de Corée, de Chine,... .

VNA/CVN