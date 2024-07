Exportations des produits aquatiques en hausse au premier semestre

La valeur d'exportations de produits aquatiques du Vietnam en juin est estimée à plus de 875 millions d'USD, en hausse de 14% en glissement annuel, chiffre plus haut niveau depuis le début de l'année, a annoncé l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

La plupart des principaux produits a connu une forte croissance, comme le pangasius (+22%), le thon (+40%), le crabe (+59%).

Au cours du premier semestre de 2024, le chiffre d'affaires d'exportations de ces produits a atteint plus de 4,4 milliards d'USD, en hausse de près de 7% en glissement annuel.

En juin, en termes de marchés, l'UE était la région ayant connu une croissance soudaine des exportations du Vietnam, avec une augmentation de 40%. Elle était suivie par les États-Unis et la Chine avec des hausses respectivement de 14% et 18%. Au total, au premier semestre de l'année, les exportations de ces produits vers l'UE, vers les États-Unis et vers la Chine ont atteint respectivement 513 millions d'USD, 733 millions d'USD et 766 millions d'USD avec des hausses respectives de 12%, 9% et 7% en variation annuelle.

Selon les dirigeants des entreprises, le marché à l’export des produits aquatiques du Vietnam sera plus stable au 2e semestre grâce à la demande croissante des consommateurs pendant la période des fêtes. En plus, la VASEP prévoit que la croissance des exportations de ces produits au second semestre de 2024 sera supérieure d'environ 15% pour atteindre plus de 5,5 milliards d'USD. Les exportations nationales de ces produits pour l'ensemble de l'année 2024 devraient atteindre 10 milliards d'USD.

