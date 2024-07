Vietnam - Chine : les échanges commerciaux atteindraient 200 milliards d'USD en 2024

Le chiffre d'affaires des importations et des exportations entre le Vietnam et la Chine pourrait atteindre 200 milliards d'USD cette année, voire le dépasser.

Au cours du premier semestre de 2024, le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Chine a atteint environ 95 milliards d'USD, dont 67 milliards des importations vietnamiennes, soit une hausse de près de 35% par rapport à la même période de l'année dernière. Le déficit commercial avec la Chine s'est établi ainsi à près de 40 milliards d'USD, soit une hausse de près de 68%.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, malgré les difficultés économiques mondiales et les conflits géopolitiques, le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Chine se redresse de manière impressionnante.

La Chine demeure le principal fournisseur de marchandises pour le Vietnam, représentant près de 37,6% du chiffre d'affaires total des importations du pays au cours des 6 premiers mois de l'année.

En 2023, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 171,9 milliards d'USD dont 61,2 milliards des exportations vietnamiennes, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à 2022.

Le commerce bilatéral entre les deux pays dispose d'énorme potentiel de croissance, grâce à de nombreux accords de coopération bilatérale ainsi qu'à des accords de libre-échange multilatéraux tels que l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) et l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP).

Selon les prévisions, le Salon international chinois du commerce des services (CIFTIS) 2024 se tiendra à Pékin en septembre, contribuant à stimuler la coopération commerciale avec les entreprises vietnamiennes dans le domaine des services.

