Resserrer la coopération Vietnam - Laos et Vietnam - Cambodge

Selon le Département du marché Asie - Afrique (ministère de l'Industrie et du Commerce), ces derniers temps, le Vietnam et le Laos ont toujours maintenu un commerce bilatéral de plus d'un milliard d'USD et s’orientent vers l'objectif de 2 milliards d'USD.

Le Vietnam exporte au Laos le pétrole, les moyens de transport et pièces de rechange, les produits en fer et en acier et y importe le caoutchouc, le charbon, le bois et objets en bois, les minéraux.

Au cours des six premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires total d’import-export Vietnam - Laos devrait atteindre 931,4 millions d'USD, soit une augmentation de 11,5% sur un an.

Lors d’un entretien et de la signature du nouvel accord commercial avec la partie lao, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a affirmé que la coopération dans le domaine de l'industrie et du commerce était un pilier très important des relations de coopération entre le Vietnam et le Laos. Ce nouvel accord aidera les deux pays à renforcer et à se soutenir mutuellement dans la prévention des produits contrefaits, en particulier dans les zones frontalières, afin de protéger les consommateurs et les entreprises honnêtes.

Selon le Département du marché Asie - Afrique, au cours des dix dernières années, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Cambodge a toujours maintenu un taux de croissance impressionnant et constitue un point positif dans la coopération bilatérale.

En particulier, en 2019, les deux pays ont déjà atteint et dépassé l'objectif de 5 milliards d'USD fixé pour 2020. En 2022, le commerce bilatérale a atteint 10,57 milliards d'USD, soit une augmentation de près de 11% en variation annuelle.

En 2023, dans le contexte d'une situation économique compliquée, la demande des consommateurs a fortement diminué et la croissance du commerce bilatéral entre le Vietnam et le Cambodge a atteint seulement une augmentation de 8,6%. Cependant, au cours des cinq premiers mois de 2024, il a atteint 4,6 milliards d'USD, soit une augmentation de 13,4% sur un an, maintenant une augmentation continue depuis le début de l’année.

Les principaux produits exportés du Vietnam au Cambodge ont été le fer et l'acier, le textile, les carburants et les principaux produits importés, le noix de cajou, le caoutchouc, les fruits et légumes…

Au cours des 6 premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires total d’import-export du Vietnam et du Cambodge est estimé à 5,4 milliards d'USD.

Afin de stimuler les exportations vers le Laos et le Cambodge, le représentant du Département du marché Asie - Afrique a recommandé aux entreprises vietnamiennes de prêter attention aux documents juridiques signés afin de profiter des incitations communes et d'éviter les problèmes lors des procédures de dédouanement.

Les entreprises devraient profiter des programmes de promotion du commerce pour trouver des partenaires; participer activement aux séminaires de promotion du commerce; se rencontrer et discuter directement lors des foires et expositions organisées au Vietnam ainsi qu'au Laos et au Cambodge.

Les entreprises doivent aussi se concentrer sur le développement de leur marque, donner des orientations concernant la qualité et l’emballage. Elles doivent veiller à mettre en œuvre des méthodes commerciales méthodiques telles que l'ouverture de bureaux de représentation, l'investissement dans le système de distribution et la fabrication de leurs propres emballages... pour aider les produits vietnamiens à pénétrer plus profondément sur les marchés lao et cambodgien et à augmenter le chiffre d'affaires à l'exportation.

VNA/CVN