Infrastructures de transport : des localités vietnamiennes renforcent leur coopération avec le Yunnan

Une conférence visant à échanger et à renforcer la coopération dans le domaine des transports entre quatre provinces vietnamiennes (Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Diên Biên) et celle chinoise du Yunnan, a eu lieu le 10 juillet dans la ville de Lào Cai, province du même nom.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette conférence, les participants ont exprimé ses opinions afin de renforcer le soutien mutuel pour le développement, en promouvant particulièrement le développement du réseau des autoroutes, des chemins de fer et des voies navigables reliant les deux pays.

Ils ont souligné l'importance des réseaux de transport routier intégrés et d'une collaboration active pour conseiller les deux gouvernements et les agences gouvernementales sur l'approbation des projets de transport transfrontalier.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties se sont engagées à accélérer la planification d'une ligne ferroviaire à écartement standard reliant Lào Cai à Hanoï et Hai Phong, et à construire un nouveau tronçon ferroviaire reliant la gare de Lào Cai à la gare chinoise de Hekou Nord.

Les autorités locales des deux pays s'efforcent d'achever les procédures internes et bilatérales afin de faciliter une modernisation plus rapide des postes frontaliers existants, d'ouvrir de nouveaux points de passage et de promouvoir les activités commerciales transfrontalières.

Les deux parties ont maintenu un mécanisme d'échanges réguliers, de délivrance et d'inspection coordonnées des permis de transport routier international entre le Vietnam et la Chine, ainsi que la fourniture de services d'assurance automobile pour les véhicules impliqués dans le transport transfrontalier.

Le même jour, une délégation du Département provincial des transports du Yunnan a mené des enquêtes sur place de plusieurs projets d'infrastructures transfrontalières à Lào Cai.

VNA/CVN