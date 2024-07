Les flux d’IDE devraient atteindre 40 milliards d’USD en 2024

>> Le Vietnam reste une destination de choix pour les investissements étrangers

>> Le Vietnam en tête de l’Asie du Sud-Est pour l’attraction des IDE

>> Des experts prévoient des surprises futures en matière d’attraction de l’IDE

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Les IDE ont été un facteur important qui a contribué à pousser le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam à atteindre un taux de croissance de 6,42% au premier semestre, jetant la base pour que le ministère du Plan et de l’Investissement (MPI) propose l’objectif de croissance pour cette année à 7%.

Selon l'Office général des statistiques, au 20 juin 2024, le Vietnam avait attiré près de 15,19 milliards d’USD d'IDE, en hausse de 13,1% par rapport à la même période de l'année dernière. Notamment, les décaissements d'IDE entre janvier et juin ont atteint environ 10,84 milliards d’USD, soit une hausse de 8,2% sur un an et un record pour le premier semestre des cinq dernières années.

Vu Tu Anh, directeur du Centre d'information, d'analyse et de prévision économiques de la Commission centrale de l'économie du Parti, a cité les données sur l'emploi des entreprises d’IDE au premier semestre de cette année, qui ont révélé une augmentation de 4,8% sur un an. Il a estimé que les IDE en provenance de Chine et des pays occidentaux créeraient un énorme élan et apporteraient de nombreuses opportunités à l'économie vietnamienne à partir d'aujourd'hui et dans les 10 prochaines années.

Le vice-ministre du MPI, Trân Quôc Phuong, a déclaré que le Vietnam continuerait d'attirer les IDE pendant le reste de l'année.

Une enquête du MPI a montré que les investisseurs étrangers étaient toujours confiants dans le marché vietnamien et intéressés à continuer d'investir au Vietnam, a-t-il déclaré, estimant que les IDE pourraient atteindre 39 à 40 milliards de dollars cette année, soit plus qu'en 2023.

Nguyên Trung Hiêu, directeur général de NTP Asset Management JSC, a attribué les bons résultats en matière d'attraction des IDE cette année à la situation macro-économique stable du pays et aux bonnes conditions en matière d'infrastructures, de ressources humaines, d'impôts, de taxes et d'accès aux réserves foncières.

Il a affirmé que d'autres facteurs garantissant la compétitivité du Vietnam comprennent les faibles coûts de construction, le faible niveau des salaires et les prix de l'électricité appropriés. Il a prédit que les IDE continueraient d'être un point positif dans la situation macro-économique du Vietnam.

VNA/CVN