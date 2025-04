Ouverture de l'Exposition de l'industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville 2025

Placée sous le thème "Produits naturels, verts et durables", le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) en collaboration avec l'Association de l'alimentation et des produits alimentaires de Hô Chi Minh-Ville, a organisé le 16 avril dans la mégapole du Sud, la cérémonie d'ouverture de la 4 e Exposition internationale de l'industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville 2025 (HCMC FOODEX 2025).

Se déroulant du 16 au 19 avril au Centre international de conférences et d'expositions de Saigon (SECC), dans le 7ᵉ arrondissement de la ville, la HCMC FOODEX 2025 attire la participation de 500 stands de près de 400 unités, présentant de nombreuses marques leaders dans le secteur de l'alimentation et des produits alimentaires de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des provinces et villes du pays et d’autres pays et territoires comme la République de Corée, le Japon, la Chine, la Malaisie...

Selon les organisateurs, l'événement devrait attirer plus de 18.000 visiteurs, dont des acheteurs, des organisations de promotion commerciale et des entreprises de ce secteur pour se connecter et élargir la coopération et l'investissement.

L'exposition présente une variété de produits agricoles, d'aliments profondément transformés, d'épices, de boissons, d'additifs, d'équipements et de technologies de transformation, d'emballages et de solutions environnementales telles que le traitement des eaux usées, le bio-emballage... De grandes entreprises ont participé à cet événement telles que Sagri, Satra, Cholimex, GC Food, Binh Tay, Hai Nam, Nosafood, Mikko, Ba Vi... ainsi que de nombreuses nouvelles marques qui participent pour la première fois et apportent les produits et technologies les plus avancés de l'industrie.

Selon Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, l'industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville représente actuellement 14 à 15% de la valeur totale de la production industrielle, devenant ainsi l'une des quatre industries clés prioritaires pour le développement de la localité. La ville a mis en œuvre de nombreuses politiques et stratégies pour promouvoir le développement de l'industrie de transformation alimentaire, comme la publication de la décision 4700/QD-UBND du 23 octobre 2024 approuvant la stratégie de développement de l'industrie de transformation alimentaire à Hô Chi Minh-Ville jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2050.

"HCMC FOODEX 2025 vise à soutenir les entreprises, à présenter des produits de qualité et des entreprises de marque réputées dans l'industrie alimentaire, à promouvoir les opportunités de coopération commerciale et à attirer des ressources d'investissement efficaces", a déclaré Trân Thi Diêu Thuy.

Au premier trimestre 2025, l’économie de Hô Chi Minh-Ville continue de connaître une forte relance. Plus précisément, le produit intérieur brut régional (PIBR) a augmenté de plus de 7,5% sur la même période en 2024, soit la plus forte augmentation sur la même période depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui.

Les ventes totales au détail de biens et de services aux consommateurs ont atteint environ 316.600 milliards de dôngs, en hausse de 14,2%, ce qui montre que le pouvoir d'achat et la demande de consommation intérieure continuent d'augmenter. En outre, les activités d’import-export de Hô Chi Minh-Ville sont encore confrontées à de nombreux défis dans le contexte d’une situation économique compliquée.

"Face aux difficultés des entreprises, les dirigeants de la ville se sont engagés à accompagner les entreprises en mettant en œuvre de nombreuses solutions pratiques et soutenir fortement les entreprises, telles que l'intensification des activités de promotion commerciale, la connexion de l'offre et de la demande, la connexion des sources de capitaux de soutien…", a souligné Trân Thi Diêu Thuy.

Activités pratiques et significatives

Dans le cadre de l'exposition de cette année, de nombreuses activités pratiques et significatives seront également organisées à cette occasion, comme le programme de connexion commerciale qui s'est déroulé tout au long des journées d'organisation, rassemblant près de 40 distributeurs typiques de pays et territoires : les États-Unis, les Pays-Bas, le Japon, Taïwan (Chine), Singapour, la Malaisie, le Cambodge... créant des opportunités pour les fabricants, les distributeurs et les investisseurs de rechercher des opportunités commerciales et d'élargir le réseau de distribution et les connexions internationales.

Trân Phu Lu, directeur de l'ITPC, a déclaré que HCMC FOODEX 2025 se concentre sur la tendance des produits respectueux de l'environnement, verts et biologiques, contribuant à promouvoir une consommation durable et à valoriser les produits agricoles vietnamiens sur le marché international. Tout au long de l'exposition, le programme de connexion commerciale B2B a attiré la participation de plus de 300 acheteurs stratégiques de 15 pays et territoires, dont les États-Unis, le Japon, Singapour, les Pays-Bas, Taïwan (Chine)... et de grands systèmes de distribution tels que Aeon, Lotte, Central Retail, Satra, Saigon Co.op.

De plus, le point culminant de l’exposition de cette année est le concours Master Chef of Foodex 2025. Placée sous le thème “Quintessence de la cuisine vietnamienne”, le concours rassemble plus de 100 candidats qui sont des chefs professionnels, des jeunes chefs et des étudiants du secteur, ceux qui sont venus du Vietnam, d'Inde, de Malaisie, de Taiwan (Chine).

L'exposition comprend également des séminaires sur des thèmes liés à l'industrie alimentaire, fournissant des informations et partageant des expériences pour les entreprises du secteur dans le but de favoriser un développement durable.

Texte et photos : Tân Dat/CVN