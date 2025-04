Des objectifs ambitieux de la filière bois pour 2025 et 2030

Autrefois simple exportateur de matières premières, le Vietnam s'est métamorphosé en un centre mondial majeur de fabrication et de fourniture de meubles en bois et de décoration intérieure.

Le secteur forestier ambitionne d'atteindre cette année une valeur d'exportation de bois et de produits dérivés de 18 milliards de dollars et de 25 milliards de dollars en 2030. Plus spécifiquement, il vise, d'ici 2030, à ce que 100 % des zones forestières soient certifiées pour une gestion durable, avec une amélioration de la qualité de 20 % de la superficie forestière naturelle.

L'ex-ministère de l’Agriculture et du Développement rural (désormais ministère de l’Agriculture et de l’Environnement) a émis un ensemble complet de décrets, de circulaires et de réglementations afin de se conformer aux normes internationales relatives au bois, aux produits dérivés et aux produits forestiers non ligneux, dans une perspective de développement alliant croissance verte, faibles émissions et protection de l'environnement.

Les entreprises de la filière bois s'adaptent proactivement aux politiques et mécanismes introduits par les pays importateurs, tels que le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) et le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (EUDR).

Parallèlement, ces entreprises encouragent l'utilisation de matériaux renouvelables et la gestion durable des forêts pour répondre à la tendance croissante des marchés d’exportation vers un développement plus écologique.

Selon les données du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les exportations vietnamiennes de bois et produits dérivés ont progressé de 11,6% au cours des trois premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'an dernier, atteignant 3,95 milliards de dollars. Les États-Unis sont demeurés le principal marché, représentant 53,1% de la valeur totale des exportations, suivis par le Japon et la Chine, avec respectivement 13,2% et 10,6% de cette valeur.

Le bois et les produits dérivés vietnamiens sont actuellement exportés vers plus de 160 pays et territoires.

VNA/CVN