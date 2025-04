Stimuler la croissance

Conférence entre le gouvernement et les entreprises publiques

Le matin du 15 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence de travail entre le gouvernement et les entreprises publiques pionnières dans la transformation numérique et la promotion de la croissance.

La conférence a réuni 68 entreprises publiques représentatives des différents secteurs et domaines de l’économie nationale.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, dans le contexte de nouvelles difficultés et de nouveaux défis, le gouvernement travaillait avec les entreprises afin d’évaluer la situation, de discuter des solutions et de surmonter ensemble les obstacles, dans le but de continuer à se développer rapidement et durablement.

Selon lui, le Vietnam est un pays en développement, dont l’économie est en transition, avec une taille encore modeste, une forte ouverture et une capacité de résilience limitée face aux chocs extérieurs. C’est pourquoi, face aux difficultés et aux défis, il est impératif de promouvoir l’autonomie et la résilience.

Face aux défis du commerce mondial, le Premier ministre a précisé qu’il était nécessaire de diversifier les produits, les chaînes de production et les chaînes d’approvisionnement. Il a invité les participants à évaluer et analyser la situation, tout en proposant des solutions innovantes. Il a également exigé la mise en œuvre vigoureuse et synchronisée de mesures visant à stimuler une croissance de 8% ou plus, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation, en assurant les grands équilibres de l’économie, en garantissant la sécurité sociale et en améliorant les conditions de vie matérielle et spirituelle de la population.

Selon le ministère des Finances, en 2024, le pays comptait 671 entreprises publiques, dont 473 entreprises entièrement détenues par l’État et 198 entreprises dans lesquelles l’État détenait plus de 50% du capital social. L’année dernière, les actifs totaux des entreprises publiques dépassaient 5.600.000 milliards de dôngs, le chiffre d’affaires total étant près de 3.300.000 milliards de dôngs et les bénéfices avant impôts, plus de 227.000 milliards de dôngs.

